Plazos incumplidos con Marius Marin tras el viaje de Cordón a Italia para avanzar su fichaje

Objetivo predilecto de Cordón para el centro del campo 26/27, su vuelta se está demorando más de lo esperado con la consecuente preocupación nervionense tras lo ocurrido con Patrik Mercado

Después de lo ocurrido con Patrik Mercado, el Sevilla permanece atento al estado físico de uno de los objetivos predilectos de Antonio Cordón para el centro del campo, pues casi al mismo tiempo que el ecuatoriano también cayó lesionado Marius Marin, pivote rumano de 27 años.

Ocurrió poco después de que trascendiera que Cordón había viajado a Italia para tratar de avanzar en las negociaciones de cara a aprovechar la oportunidad de traerlo con la carta de libertad. El medio termina contrato y, como en su momento aseguraron a esta redacción, no renovará tras su larga etapa en el club transalpino.

Marin se lesionó contra el Cagliari el pasado 15 de marzo, hace ya más de un mes y las pruebas determinaron que sufre una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda, un pronóstico menos grave de lo esperado que, a priori, no le obligaría perderse muchos partidos.

Tanto es así que el propio técnico del Pisa, Oscar Hiljemark, llegó a afirmar que podría volver después del parón por los compromisos internacionales, y el propio futbolista abundó en esta posibilidad con un mensaje en redes.

La recuperación de Marin se retrasa más de lo esperado

Sin embargo, no solo se perdió el choque contra el Torino tras el paréntesis, pues los plazos de recuperación se están alargando más de lo previsto y la lista de ausencias ya ha alcanzado los cuatro choques. De hecho, tampoco entró en la lista contra la Roma, a la espera de que sí se sumara al grupo de cara al encuentro del pasado domingo contra el Genoa, si bien volvió a quedarse fuera de la convocatoria al no estar todavía listo para volver al césped.

De ese modo, Marin ocupa todavía un lugar en la enfermería y no está del todo claro que llegue su momento el próximo sábado ante el Parma. Y es que, como apuntan a ESTADIO desde Pisa, el internacional rumano, que no pudo estar en la repesca en la que su selección se quedó sin Mundial, aún no se ha incorporado al trabajo con el grupo, por lo que solo tendría opciones si durante esta semana se une al fin a la disciplina pisana.

Este retraso que incumple los plazos de su vuelta propicia que el Sevilla redoble su atención en este asunto al darle mucha importancia a los potenciales problemas físicos a la hora de fichar a tenor de lo ocurrido en esta temporada con numerosos activos.

Descenso virtual durante la ausencia de Marin que beneficia al Sevilla

En la ausencia de Marin, el Pisa ha acelerado hacia la Serie B con cuatro derrotas consecutivas sin su pilar que han convertido su descenso en virtual, pues está a diez puntos de la salvación a falta de 15 por disputarse. Esta circunstancia, por si existía alguna duda, cierra por completo la puerta a su hipotética renovación.

Además, en el Sevilla tienen encendidas las alarmas tras lo sucedido con Patrik Mercado, que, después de anunciarse el acuerdo con Independiente del Valle, sufrió una lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre ocho y nueve meses. Cordón ya advirtió que su fichaje definitivo dependería del examen médico en verano, y en las últimas horas apuntaban desde su país que el fichaje podría romperse al no cuadrar los plazos en los planes sevillistas.