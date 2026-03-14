Cordón visita a Marius Marin para convencerle de que sea el cuarto

Acordado con Independiente del Valle el traspaso de Patrik Mercado y apalabrados a coste cero Arouna Sangante y Juan Iglesias, en Nervión no se detienen en la planificación de la 26/27

El Sevilla FC prosigue con la planificación de la temporada 26/27, en la que, aparte del acuerdo ya oficial con Independiente del Valle para el traspaso del mediapunta Patrik Mercado, imperará el ahorro máximo, por lo que tendrán prioridad las operaciones a coste cero, que nunca son así literalmente, ya que los jugadores que quedan libres suelen solicitar lo que se conoce como prima de fichaje (una especie de compensación para él y no para su club de origen por elegir un destino y no otro). De momento, ya habían trascendido preacuerdos con el polivalente zaguero del Getafe CF Juan Iglesias y su homólogo senegalés Aouna Sanganté, pero el cuarto está al caer.

Y no es ningún desconocido. Se trata de Marius Marin, pivote rumano de 27 años y 1,80 que ya puede negociar con quien desee desde el pasado Año Nuevo al extinguirse su vinculación con el Pisa dentro de tres meses y medio. Desvela Sky Sport que el mismo Antonio Cordón habría viajado recientemente a Italia para tratar de convencerle en persona, considerando ya allí el especialista en el mercado Gianluca di Marzio que no renovará con los toscanos, abriéndose de par en par las puertas nervionenses para la tercera incorporación sin traspaso de por medio. Por el momento, el Sevilla FC sólo pagará (en varios plazos y con bonus incluidos) unos seis millones de euros a IDV por Mercado.

Para inscribir a Mercado, sobran (de una forma u otra) Marcao y/o Alexis

En su actual plantilla, el Sevilla FC tiene ocupadas las tres plazas extracomunitarias con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, así como con el brasileño Marcao Teixeira. El primero termina contrato el próximo verano y, dada su edad (37 años, que serían 38 antes de que empezara la segunda vuelta de la 26/27), lo más probable es que no renueve, aunque Matías Almeyda está muy contento con su aportación dentro del vestuario y sobre el césped (tres goles, el último para iniciar la reacción en El Gran Derbi, y una asistencia en 21 partidos).

El lateral zurdo y el central tienen contrato en vigor hasta 2028, pero con este último se volverá a negociar una rescisión amistosa por sus continuas lesiones. En cualquier caso, su pasaporte español estará a punto, por lo que la inscripción de Patrik Mercado, ecuatoriano sin ascendencia conocida en Europa, será factible en cualquier tesitura de las mencionadas.