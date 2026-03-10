El Sevilla cierra otro fichaje a coste cero para la 26/27: acuerdo con Arouna Sangante

A la tercera va la vencida con este portento físico que queda libre el 30 de junio y que a sus 23 años ya es el capitán del Le Havre. En Nervión maneja informes muy positivos desde la segunda etapa de Monchi y ya sonó como deseado fichaje tanto con Víctor Orta como con Antonio Cordón

El pasado domingo Antonio Cordón respondía de manera optimista, recordando que tiene una extrema necesidad de adelantarse al mercado, cuando era preguntado por el reciente anuncio del fichaje del mediapunta Patrik Mercado, por quien el Sevilla FC pagará seis millones de euros al Independiente del Valle ecuatoriano, y por varias gestiones a coste cero que a priori están cerradas, como la del polivalente defensor Juan Iglesias (Getafe CF), o bien encaminadas, como la del pivote Marius Marin, que ha rechazado renovar con el Pisa SC para ser agente libre. A esta lista hay que añadir ahora a un viejo objetivo como Arouna Sanganté, central del Le Havre que sonó por primera vez con Monchi como director deportivo y a quien ya intentaron fichar tanto Víctor Orta, en enero de 2025, como el propio Cordón, justo un año después.

Arouna Sangante, tercer fichaje para el Sevilla FC 2026/2027

Sangante, fornido zaguero de 1,90 m. con pasaportes senegalés y bissauguineano, ha alcanzado un principio de acuerdo para recalar a coste cero en el Sevilla FC a partir del próximo verano. Así lo adelanta una información del diario ABC, que ha podido confirmar con fuentes de la negociación que todo está más que negociado para que el futbolista africano firme su contrato con la entidad nervionense a partir del próximo 1 de julio, cuando ya haya expirado su vinculación con el Le Havre. Allí, en este club de la región de Normandía, lleva desde que llegó en edad Cadete tras pasar por clubes de cantera como el Cosmos Saint-Denis (2012-2015) y el Red Star FC (2015-2017).

De este modo, Sangante se convierte en el tercer fichaje del Sevilla FC para la próxima temporada, el segundo oficioso junto a Juan Iglesias, quien tiene firmado un precontrato por cuatro temporadas que incluyen cláusulas de penalización o venta anticipada siguiendo la misma práctica que con la llegada de Alfon González, ex del RC Celta de Vigo que se marchó en enero al Villarreal CF en calidad de cedido con opción de compra. El cuarto podría ser el ya mencionado Marius Marin, pero Cordón mantiene abiertos varios frentes más en el mercado de coste cero -tiempo atrás sonó el lateral argentino Martín Ortega-.

"Bueno, es que el año pasado llegamos ya en el mes de junio, no nos dio mucho tiempo. Ahora, ya llevamos un año de trabajo y, ciertamente, tenemos que estar muy pendientes de todo el mercado, por así decirlo, de oportunidades a bajo coste y jugadores que nos puedan ayudar para seguir construyendo el futuro del club", explicaba Antonio Cordón ante las cámaras de Movistar+ justo antes del inicio del choque liguero entre el Sevilla FC y el Rayo Vallecano.

A la tercera va la vencida con Sangante, a quien desde luego no le van a faltar informes positivos del club y de la ciudad. En el vestuario del Le Havre, coincidió con Loïc Badé y con Pape Gueye, exsevillistas que a día de hoy militan el Bayer Leverkusen y el Villarreal, respectivamente. A sus 23 años (cumple 24 el 12 de abril), hace tiempo que era el capitán del equipo francés, con el que ha acumulado 142 encuentros (8 goles y 3 asistencias) en los que preferentemente ha actuado como central o como ocasional lateral derecho. En esta 25/26 suma 22 citas, 21 de Ligue 1 más otra de la Coupe de France (1 G y 1 A).