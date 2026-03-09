Adiós del Sevilla a una oportunidad gratis tanteada por Cordón: Martín Ortega

El director de fútbol manejaba el nombre del argentino como opción asequible para el carril diestro y hasta hace unos días, que firmó con un nuevo equipo, ha estado al alcance; Juan Iglesias ha sido el elegido

Las limitaciones económicas del Sevilla provocan que Antonio Cordón se centre en las oportunidades que ofrece el mercado, especialmente en futbolistas que acaban contrato o que considere oportunidades que no se pueden dejar pasar.

En este sentido, se ha movido con agilidad para conseguir un acuerdo con Independiente del Valle para el fichaje de Patrick Mercado y adelantado a otros clubes para atar a Juan Iglesias en sus últimos meses de vinculación con el Getafe.

El propio alto ejecutivo extremeño confirmó ayer su margen de acción cuando se le preguntó por nombres propios: "Tenemos que estar muy pendientes de todo el mercado, por así decirlo, de oportunidades a bajo coste y jugadores que nos puedan ayudar para seguir construyendo el futuro del club. El Sevilla tendrá mucho trabajo en verano", apuntó Cordón, que ha hecho los deberes para potenciar el carril diestro a coste cero con el carrilero azulón.

Juan Iglesias cerró la puerta a otras opciones

Esta operación cerró posiblemente la puerta a otra oportunidad gratis que ya tanteó el director de fútbol en dos ocasiones tanto en verano como en enero por si se producía la salida de Juanlu o Camona y aún no era factible incorporar a Iglesias.

En este sentido, Cordón tenía en agenda el nombre de Martín Ortega, lateral diestro que quedó libre a finales de diciembre tras acabar la vinculación con Tigre y por el ya preguntó en la ventana veraniega.

El futbolista de 26 años engrosaba la lista de opciones para dicha demarcación al cuadrar en los parámetros económicos y hasta muy poco tiempo ha estado al alcance sin necesidad de ninguna inversión.

Martín Ortega, gratis hasta hace unos días

De hecho, desde que acabó contrato en su club tras ser apartado por no renovar, ha permanecido sin equipo hasta la semana pasada, cuando finalmente acordó su llegada a Newell's old Boys para continuar con su carrera.

Lo cierto es que Ortega tenía varias ofertas sobre la mesa por su buen rendimiento en Tigre, pero no ha sido hasta ahora cuando finalmente ha encontrado un nuevo destino una vez que el salto a Europa no ha sido posible.

Cordón lo valoró, pero la opción de atar gratis a Juan iglesias, con el plus de la experiencia en la máxima categoría del fútbol español, dejó en un segundo plano todos los otros nombres que se barajaban, entre ellos el del lateral de Quilmes, que, obviamente, veía con buenos ojos la vía de recalar en el Ramón Sánchez-Pizjuán.