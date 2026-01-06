Martín Ortega, objetivo del Sevilla en verano por Juanlu y gratis desde hace seis días

Tanteado en el periodo estival por si se marchaba Juanlu, el lateral argentino, como ha confirmado ESTADIO, se encuentra sin equipo tras terminar contrato el 31 de diciembre, por lo que se erige en una oportunidad a coste cero en este mercado

Juanlu Sánchez se posiciona como la venta más conveniente en enero del Sevilla, obligado a realizar un traspaso de alrededor de 10 diez millones para cuadrar el presupuesto. El quinteño mantiene cartel en el panorama internacional y su salida resultaría menos dolorosa que las de Vargas, Agoumé o Carmona, otros efectivos por los que los nervionenses podrían obtener el rédito deseado.

Así las cosas, ESTADIO Deportivo reveló recientemente que Everton y Bayer Leverkusen lo tiene en su agenda, mientras que el Nápoles no se resigna a su incorporación, y el futbolista se muestra abierto a escuchar ofertas al no disponer del protagonismo esperado con Almeyda pese a en los últimos choques ha partido de titular por el desplazamiento al centro de la zaga de Carmona.

Un recambio por si sale Juanlu

En el caso de que saliera en esta ventana, el Sevilla, probablemente, buscaría competencia para Carmona en el carril diestro para no quedarse sin recambio en esa posición, y en verano el alto ejecutivo extremeño ya tanteó varios nombres por si se marchaba el de Montequinto o el visueño, tentado por la Premier League.

Entre ellos se encontraba por entonces el de Martín Ortega, lateral derecho del Club Atlético Tigre de Argentina que en ese momento militaba en el Club Atlético Tigre de Argentina y el Sevilla llegó a iniciar contactos para hacerse con sus servicios al tratarse de una vía a bajo coste al quedarle pocos meses de contrato. Finalmente no hubo salidas en el carril derecho sevillista y el de Quilmes tampoco se movió del Estadio José Dellagiovanna, si bien su situación empezó pronto a complicarse .

Martín Ortega es jugador libre desde el 31 de diciembre

De hecho, cuando todo apuntaba a su renovación, una filtración convirtió en imposible en acuerdo y Martín Ortega quedó apartado del equipo a la espera de la conclusión de su vinculación, lo que se produjo el 31 de diciembre. Por ende, a día de hoy, como ha confirmado ESTADIO por fuentes de Tigre, ya es un jugador completamente libre que llegaría a coste cero, lo que, sin duda, lo podría acercar a Nervión en el caso de que persista el interés y Juanlu finalmente abandonara el Ramón Sánchez-Pizjuán.

A finales de octubre, el entorno del futbolista afirmaba a esta redacción que ya había iniciado negociaciones con diferentes clubes con la intención de dar salto a Europa, a la par que apuntaban que las informaciones sobre que el Sevilla permanecía pendiente no iban descaminadas. No obstante, actualmente se encuentra sin equipo y se erige en una oportunidad para enero a sus 26 años.