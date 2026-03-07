Sorloth lanza un mensaje sobre su futuro en el Atlético de Madrid y también sobre la Real Sociedad, su ex equipo

El delantero noruego está atravesando uno de sus mejores momentos en el Atlético de Madrid con el que va a disputar la final de la Copa del Rey esta temporada contra la Real Sociedad, equipo en el que jugó, y al que ha mostrado un gran respeto debido a su mejoría con su nuevo entrenador Pellegrino Matarazzo

Alexander Sorloth está siendo una de las notas positivas del Atlético de Madrid en esta temporada. El delantero noruego ha dejado atrás su mal rendimiento y en esta campaña se ha consolidado como titular indiscutible en un equipo entrenador Diego Pablo Simeone que está más que satisfecho con el nórdico. Un nivel de juego que hace que el Atlético de Madrid no esté pensando en deshacerse de Sorloth el próximo verano lo cual queda corroborado por las palabras del propio futbolista que ha dejado claro su compromiso con el club rojiblanco. Además de ello, Sorloth ha tenido palabras de elogio para la Real Sociedad, su antiguo club.

Alexander Sorloth ha sido premiado por los aficionados del Atlético de Madrid como el mejor del equipo rojiblanco en el mes de febrero que rubrica así un gran rendimiento en esta temporada en la que ya suma 15 goles en 38 partidos que ha disputado. Sorloth está centrado en el Atlético de Madrid el cual se va a enfrentar a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey.

Los elogios de Sorloth a la Real Sociedad su ex equipo

Sorloth, que defendió la camiseta de la Real Sociedad entre los años 2021 y 2023, ha elogiado a la nueva Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo. "Es un equipo muy intenso, sobre todo con el nuevo entrenador. Han cambiado un poco su estilo de juego. Ahora juegan más hombre a hombre. Así que creo que será importante ganar nuestros duelos individuales en el campo. Tenemos que ser agresivos y tenemos que marcar goles".

El delantero noruego ha mostrado así su respeto a la Real Sociedad también de cara a la final de la Copa del Rey que se jugará en el mes de abril.

Sorloth sólo piensa en el Atlético de Madrid

Sorloth, cuyo nombre siempre sale asociado a salir del Atlético de Madrid, se ha mostrado comprometido, una vez más, con el club rojiblanco, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, y ha dejado claro su futuro ya que ha dicho que está feliz. "Se siente genial, por eso vine al Atlético de Madrid. Estoy emocionado por luchar por los títulos y llegar a la final es emocionante, pero aún queda trabajo por hacer. Tenemos que mantener la concentración. Tenemos que intentar ganar nuestros partidos ahora para tener la confianza necesaria para competir y ganar esa final".

También ha analizado Sorloth los malos momentos que ha tenido el Atlético de Madrid durante esta temporada. "Pasamos por un período difícil con algunas derrotas, pero ahora creo que hemos recuperado la confianza. Creo que, sobre todo en ataque, estamos marcando más goles que antes. Estoy emocionado y me siento positivo para los próximos partidos".

Sorloth ha dado las gracias a la afición del Atlético de Madrid por votarle como mejor futbolista del mes de febrero. "Muchas gracias a la gente que me votó a mi y muchas gracias a mis compañeros por las asistencias: me siento muy bien. Es un honor".