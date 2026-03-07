Alineaciones Atlético de Madrid - Real Sociedad: alineación probable de Atlético y Real Sociedad en la jornada 27 de LaLiga EA Sports

El Riyadh Air Metropolitano acoge este sábado 7 de marzo uno de los grandes partidos de la jornada 27 de LaLiga EA Sports, Atlético de Madrid y Real Sociedad, finalistas de la Copa del Rey, se enfrentan en un duelo que tendrá segunda parte el próximo 18 de abril en La Cartuja

Más que tres puntos hay en juego sobre el césped del Metropolitano. El choque se presenta como un auténtico ensayo general de la final de la Copa del Rey que ambos equipos disputarán el próximo 18 de abril en La Cartuja.

El Atlético de Madrid llega como 3º en la clasificación, con un balance reciente de dos victorias, dos derrotas y un empate, pero con la moral absolutamente disparada tras la gesta de eliminar al Barcelona y sellar su billete para la cita copera. El conjunto rojiblanco quiere aprovechar este gran impulso anímico para trasladarlo a LaLiga y asegurar cuanto antes los codiciados puestos de Champions.

Enfrente estará una Real Sociedad que ocupa la 8ª plaza, inmersa en una racha algo irregular tras sumar dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos compromisos. Los donostiarras viajan con la intención de dar un golpe de autoridad en un estadio siempre exigente para no descolgarse de la encarnizada lucha por los puestos europeos.

Atlético de Madrid: rotaciones con la Champions y la final en el horizonte

El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone llega a la cita con una única duda en la enfermería: Pablo Barrios. El centrocampista apura los plazos de recuperación de sus problemas en los isquiotibiales y todavía no cuenta con el alta médica. Más allá de este contratiempo, se da por hecho que el técnico argentino introducirá rotaciones en su esquema titular, buscando dar descanso tras el enorme desgaste copero y teniendo en cuenta que la ida de los octavos de Champions ante el Tottenham está a la vuelta de la esquina.

Futbolistas que llegan con las piernas más frescas como Nahuel Molina, Mendoza, Baena o Sorloth parten con opciones muy claras de salir de inicio. Además, hombres de peso como Giménez, Le Normand, Lenglet, Almada o Nico González también entran con fuerza en las quinielas. La clave para los locales pasará por mantener su habitual solidez defensiva sin perder profundidad en ataque. Arropado por el Metropolitano, el Atlético buscará imponer un ritmo alto y enviar el primer "aviso" a su rival de cara al reencuentro en Sevilla.

Real Sociedad: bajas sensibles pero once reconocible

El conjunto txuri-urdin aterriza en la capital con la enfermería castigada y tres ausencias ya confirmadas. Take Kubo estará apartado de los terrenos de juego hasta mediados de marzo por una lesión muscular, Álvaro Odriozola sigue con su largo proceso para superar la rotura del cruzado, e Iñaki Rupérez continúa su rehabilitación tras ser operado del menisco

A pesar de estas bajas de peso, no se espera una revolución total en el esquema habitual, aunque la principal incógnita de Matarazzo será comprobar el estado físico de los futbolistas más exigidos en la eliminatoria de Copa. Si el técnico decide dosificar cargas, jugadores como Caleta-Car, Herrera, Sucic, Zakharyan o Brais podrían ganar mucho protagonismo desde el pitido inicial. La Real sabe que necesita cuajar un partido muy serio, competitivo y con mucha personalidad para rascar algo positivo de un escenario donde, además de los puntos, está en juego marcar un precedente psicológico vital de cara a la final del 18 de abril.

Posibles onces del partido Atlético de Madrid - Real Sociedad correspondiente a la jornada 27 de LaLiga

Atlético de Madrid: Oblak, Nahuel Molina, Giménez, Le Normand, Ruggeri, Koke, Mendoza, Baena, Almada, Lookman, Giuliano y Sorloth.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, S. Gómez, Turrientes, Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez, Guedes y Oyarzabal.