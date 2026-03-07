Levante - Girona: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 27 de LaLiga

El Levante recibe al Girona en el Ciutat de València en un duelo correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports marcado por la urgencia del conjunto granota y la necesidad del equipo catalán de reencontrarse con la victoria lejos de casa

El encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports que se disputa en el Ciutat de València enfrenta a dos equipos con realidades diametralmente opuestas en la clasificación, aunque ambos llegan compartiendo una dinámica reciente marcada por la irregularidad y las dudas. El Levante UD, situado actualmente en la penúltima posición con apenas 21 puntos tras 26 jornadas, afronta el choque con la urgencia de quien se sabe sin margen de error, los de Luís Castro necesitan sumar de tres en tres de forma inmediata para no descolgarse definitivamente de una lucha por la permanencia que cada vez se encarece más. Por su parte, el Girona FC, asentado en la 13ª plaza con 30 puntos, viaja con el objetivo de recuperar la fiabilidad perdida y alcanzar esa estabilidad competitiva que le permita sellar el curso sin sobresaltos, manteniendo viva la ambición de volver a asomarse a la zona media-alta de la tabla en este último tercio de campeonato.

El Levante con la urgencia de ganar para no complicarse más

El conjunto valenciano llega tras una racha preocupante de cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, aunque su último encuentro dejó un respiro con el 2-0 frente al Deportivo Alavés. Ese triunfo cortó una dinámica muy negativa y devolvió algo de esperanza, aun así, los números explican su situación, es el equipo que más partidos ha perdido en la liga, con 15 derrotas en 26 jornadas. Además, le está costando sostener los resultados en casa, donde ha encajado demasiados goles. En ataque, el principal argumento es Karl Etta Eyong, máximo goleador del equipo con 6 tantos. El Levante necesita mejorar su eficacia y, sobre todo, encontrar mayor equilibrio defensivo si quiere salir del descenso.

El Girona con la intención de frenar la caída a domicilio

El Girona aterriza en Valencia tras caer 1-2 ante el Celta de Vigo, un resultado que confirmó su irregularidad reciente, una victoria, dos empates y dos derrotas en los últimos cinco encuentros. El equipo catalán ha mostrado capacidad para competir, pero fuera de casa le está faltando continuidad, de hecho, no ha logrado ganar en sus últimos tres partidos como visitante, una racha que quiere romper en el Ciutat de València.

En el apartado ofensivo destaca Vladyslav Vanat, autor de 9 goles esta temporada, el Girona confía en su capacidad para hacer daño arriba, aunque deberá vigilar su disciplina, ya que es uno de los equipos con más expulsiones del campeonato. El precedente más reciente entre ambos favorece claramente al Levante, que se impuso 0-4 el pasado mes de septiembre, aunque el historial global reciente refleja partidos igualados y con goles.

Levante UD - Girona FC: fecha y horario del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports entre Levante UD y Girona FC que se disputará en el Estadio Ciutat de València está programado para el sábado 7 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 16:15 horas.

¿Dónde ver en directo el Levante UD - Girona FC?

El Levante UD - Girona FC será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111), y , que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

Levante No Iniciado - Girona

¿Cómo seguir online el Levante UD - Girona FC, encuentro de la jornada 27 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Levante UD - Girona FC de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Ciutat de València. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.