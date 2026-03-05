"Si el Sevilla me llama, siempre voy a estar abierto a volver"

“Yo al Sevilla le debo absolutamente todo. El Sevilla confió en mí. Cuando yo no era nadie en el fútbol profesional", dice Antonio Fernández en ESTADIO Deportivo ante la pregunta de una hipotética vuelta al Sánchez-Pizjuán

También se ha referido el jerezano Antonio Fernández, durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, a la posibilidad de volver a LaLiga, en general, y al Sevilla FC, en particular más pronto que tarde. Un hipotético retorno al Sánchez-Pizjuán que coincidiría plenamente con su filosofía de afrontar grandes retos deportivos, como bien podría ser el tratar reflotar a un Sevilla FC en horas bajas.

“Sí, resumiendo un poco toda mi trayectoria es lo que habíamos hablado. Soy una persona de retos, de ir de un sitio a otro. Cuando podría estar más en una zona un poquito más confortable, he asumido, sin embargo, ese riesgo; como ahora, el dar el paso de irme al fútbol argentino”, reconoce Antonio Fernández, quien le guarda un gran respeto a su actual club: “Ahora mismo estoy centrado en Talleres, tratando de conseguir cosas importantes. Mantengo una relación magnífica con Carlitos Tévez como entrenador y con Andrés Fassi como presidente. La verdad es que estoy muy contento de cómo me han recibido tanto en el club como en la ciudad. Todos los componentes del club, que es muy grande, con 500 trabajadores más o menos”.

Antonio Fernández no le cierra la puerta al Sevilla FC

“Evidentemente esto tiene un inicio. No sé cuánto durará, sé cuánto he firmado, pero no sé cuánto durará. Evidentemente las puertas en España para mí siempre se quedaron entornadas para un posible regreso. Al Sevilla nunca le podré decir que no”, resalta Antonio Fernández, quien sigue argumentando su amor por los de Nervión: “Yo al Sevilla le debo absolutamente todo. El Sevilla confió en mí. Cuando yo no era nadie en el fútbol profesional, me abrió las puertas y me dio la confianza. Me dio no solo la confianza de iniciar, sino de continuar, de tomar decisiones importantes, de llamarme en una segunda etapa…”.

Por eso, lo tiene claro: “A mí el Sevilla me llama y siempre voy a estar abierto a poder escuchar la posibilidad de volver en una tercera, cuarta o quinta etapa. Siempre he dicho públicamente que estoy muy agradecido y que allá donde vaya el Sevilla yo siempre tendré palabras de agradecimiento y poner una alfombra roja, porque sin el Sevilla mi vida deportiva no se entendería a día de hoy”. Y es que Antonio Fernández sigue muy de cerca todo lo que acontece en Nervión: "La verdad es que lo veo con tristeza y con el deseo de que esto sea una corta pesadilla, que en un corto periodo de tiempo se puede ir revirtiendo. Para que un club crezca y se mantenga, necesita de dos factores fundamentales, que es poder vender jugadores y, sobre todo, entrar en competiciones europeas. Si tú tienes esos dos factores, que es un poco lo que le está pasando al Betis ahora".