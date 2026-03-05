Apunten el nombre de Giovanni Baroni: "Va a tener un mercado europeo no tardando mucho tiempo"

Antonio Fernández, quien descubriera el fichaje de Dani Alves para el Sevilla o el de Isco para el Málaga de Pellegrini, ejercer actualmente como Director de Scouting en Talleres de Córdoba, destacando para ESTADIO Deportivo el nombre del que considera que será la próxima perla argentina: Giovanni Baroni, extremo derecho y mediocentro ofensivo sub 17 con Argentina

Llama notablemente la atención que un reputado profesional en el fútbol profesional como Antonio Fernández, quien fuera clave en el descubrimiento de futbolistas como Dani Alves para el Sevilla FC, haya ganado un Mundial con España como analista o haya trabajado en clubes como el Valencia o el Málaga de Champions, ‘descubriendo’ a Isco ante los ojos de Manuel Pellegrini, se encuentre actualmente en Argentina, desempeñándose como Director de Scouting en Talleres de Córdoba. Una experiencia que el propio Antonio Fernández explica durante su entrevista con ESTADIO Deportivo con el mero hecho de que es una persona a la que le encantan los retos y salir de su zona de confort, como ha venido demostrando a lo largo de toda su carrera.

Por ello, teniendo en cuenta su estimado ojo clínico y experiencia en la dirección deportiva y análisis de futbolistas, desde la redacción de ESTADIO Deportivo no quisimos dejar pasar la oportunidad de preguntarle por alguna estrella argentina y/o sudamericana que estuviera despuntando ya y que, por tanto, recomendara fichar a cualquier colega de profesión en LaLiga; algo a lo que se resistió tímidamente, aunque apuntó el nombre de Giovanni Baroni: “A ver, dar nombres es facilitar cosas a otro y aquí somos todos colegas, pero al mismo tiempo defendemos nuestros propios intereses. Por ceñirme un poco con la libertad que me otorga el poder trabajar dentro de talleres de Córdoba, creo que hay un nombre que está saltando a la palestra últimamente, que es el de Giovanni Baroni”.

¿Quién es Giovanni Baroni? La perla argentina que recomienda Antonio Fernández

“Acaba de cumplir 17 años en enero. O sea, hasta hace un mes tenía 16, es titular a día de hoy con Carlos Tévez en el primer equipo e internacional sub 17. Es un jugador que seguramente va a tener un mercado europeo no tardando mucho tiempo”, argumenta Antonio Fernández.

Nacido en Morteros, Córdoba, el 21 de enero de 2009, Giovanni Emir Baroni es un jovencísimo extremo derecho y mediocentro ofensivo que debutó con el primer equipo del Club Atlético Talleres el pasado mes de enero. Lo hizo ante Newells, con 17 años recién cumplidos y dos días, convirtiéndose en el futbolista más joven en debutar con Talleres en los últimos 20 años.

Un debut soñado, pues encaró y se hizo con el balón parado, asistiendo a Ronaldo Martínez en el gol que abrió el partido. “Lo vengo viendo hace tiempo”, dijo el ‘Apache’ Carlos Tévez, técnico de Talleres, quien recordó a todos que Baroni “es chico” y que “hay que llevarlo de a poco y respetar sus tiempos”.

Con la sub 17 de Argentina, Baroni ha disputado la Copa UC, en la que la albiceleste salió campeona de un torneo en la que el cordobés Giovanni Baroni sumó cuatro goles, dos de ellos en la final.

Con el primer equipo de Tallares, a las órdenes de Carlitos Tevez, acumula hasta la fecha nueve participaciones, acumulando un tanto y dos asistencias; nada mal para su corta edad. Un Giovanni Baroni que viene empujando fuerte y al que Antonio Fernández ve pronto dando el salto a Europa en una operación que, a buen seguro, será muy beneficiosa en lo económico para Talleres de Córdoba.

“Y como él también vienen dos o tres jugadores muy interesantes y dentro del espectro ya más de Argentina o de Sudamérica, por supuesto que hay muchos. Seguro que a mis colegas de profesión no hace falta que les diga nada, porque todos son buenos profesionales a día de hoy; todos tenemos mucha información, inclusive sin la necesidad de tener que viajar tanto”.