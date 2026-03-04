La Real Sociedad cierra el fichaje de Thomas Leikanger

La perla del fútbol noruego aterriza en la Real Sociedad que sigue apostando fuerte por Zubieta como centro del nuevo proyecto donostiarra

La Real Sociedad sigue apostando por la cantera de Zubieta y suma una nueva y flamante perla a las categorías inferiores. Thomas Leikanger llega a San Sebastián para sumarse al equipo donostiarra que acoge con los brazos abiertos a uno de los grandes proyectos deportivos de Noruega de cara al futuro. El futbolista nórdico es un gran goleador que ha dejado su huella en Europa en las categorías inferiores y que llega a la Real Sociedad en busca de su primera gran oportunidad en el mundo del fútbol. El noruego se incorporará al Easo (segundo equipo juvenil realista) de cara a la siguiente temporada tras cumplir los 16 años, como recoge la normativa de la FIFA para los fichajes de los jugadores juveniles.

Thomas Leikanger firma con la Real Sociedad

Thomas Leikanger ya ha posado en Zubieta dónde ha firmado, junto con su familia, su nuevo acuerdo con la Real Sociedad según desvelo la televisión noruega TV2 y ha confirmado en Instagram la agencia de representación del jugador de origen brasileño, Golden Sports Management. El joven futbolista se ha mostrado satisfecho y contento deseando de empezar la nueva aventura española en busca de seguir creciendo de cara a un futuro que pinta muy bien para el nórdico y para la Real Sociedad. La Real Sociedad ya había tanteado al joven futbolista al que invitó a Zubieta para que se probase con el resto de los que a partir de la temporada que vienen serán sus compañeros. Los ojeadores quedaron encantados y la dirección deportiva le hace un hueco en sus planes de cara al próximo curso.

La Real Sociedad apuesta por Zubieta

Con su incorporación, la Real Sociedad demuestra que sigue apostando por la cantera como recurso sinónimo de éxitos de cara al futuro. Al Athletic Club, en los últimos años, al igual que al Celta de Vigo, la apuesta le ha salido que ni pintada y viven ambos equipos un momento de esplendor con Europa siendo testigos de su buen hacer de cara al futuro. La Real Sociedad no se queda atrás y empieza a ver los frutos de una cantera que brilla en Primera y Segunda división. Zubieta siempre ha sido una fábrica de jugadores talentosos de San Sebastián a la que se van sumando jugadores del resto del mundo en una diversificación que ha sido clave en el éxito reciente de la Real Sociedad, convirtiéndose en un equipo que suele pisar las competiciones europeas con frecuencia.