Oskarsson y su recado a Imanol Alguacil a pesar de sus lesiones: "Me habría gustado tener más confianza y haber jugado más, pero las cosas fueron como fueron y ya está"

El islandés ha asegurado que está muy feliz en la Real Sociedad y que comienza a disfrutar del fútbol después de haber superado todas y cada una de las lesiones que le han lastrado en los últimos meses. Con todo,

Orri Oskarsson no está teniéndolo fácil en la Real Sociedad ya que por falta de confianza de los entrenadores que ha tenido anteriormente, Imanol Alguacil y Sergio Francisco, y por sus continuos problemas físicos no ha podido demostrar por qué el club vasco pago 20 millones de euros por su fichaje en el verano de 2024. Oskarsson está ahora mejor con Pellegrino Matarazzo como entrenador al que ha elogiado, pero también ha tenido una pequeña queja sobre Imanol Alguacil.

A sabiendas que las lesiones también le impidieron tener continuidad, Orri Oskarsson ha asegurado que le gustaría haber tenido más confianza con Imanol Alguacil la temporada pasada. "Me habría gustado tener más confianza y haber jugado más, pero las cosas fueron como fueron y ya está. También tuve contratiempos con las lesiones y eso hizo que mi situación no fuera la ideal", ha dicho en una entrevista en El País.

El islandés, de 21 años, ha explicado por qué se siente tan a gusto con Pellegrino Matarazzo como técnico de la Real Sociedad. "Desde el primer día me dejó claro lo que quería de mí. Quería que estuviera listo, no solo para el corto plazo, sino también para el largo. Y creo que también la forma en que jugamos fútbol encaja bastante bien con la figura del delantero. Somos más verticales, salimos muy rápido a la contra, con muchos cruces y desmarques en profundidad".

Oskarsson ha dicho que no se arrepiente de haber fichado por la Real Sociedad. "No. Estaba y estoy muy convencido y muy centrado en ofrecer mi mejor versión".

Oskarsson está feliz en la Real Sociedad a pesar de las lesiones

Oskarrson ha corroborado que es feliz en la Real Sociedad. "Feliz. Creo que el fútbol tiene una forma de jugar con tus emociones gran parte del tiempo. Unos meses son más duros, otros mejores... Es una montaña rusa de emociones y es muy importante para mí mantenerme estable en lo anímico, siendo capaz de controlarlo. Creo que ahora lo estoy consiguiendo".

El islandés ha asegurado que lo más complicado ha sido sobrellevar las lesiones. "Lesiones más leves, de esas que no afectan tanto. Esta última que he tenido, en cambio, ha sido más complicada, con un montón de obstáculos que superar: no poder ayudar, perderte muchos partidos, ver que muchas cosas pasan y no puedes echar una mano... Lo mismo con la selección, porque perdimos la eliminatoria para clasificarnos para el Mundial. Además, antes de Navidad el equipo no estaba en el mejor momento. Y ha sido muy difícil para mí, porque todo esto lo hizo más complicado de lo previsto. No poder ayudar es muy difícil. Pero si he conseguido superar esto, estoy listo para cualquier cosa".

El delantero también ha dicho que los 20 millones de euros que pagó la Real Sociedad por su fichaje le afectó al llegar. "Me afectó más al principio que ahora. En estos momentos no siento presión, sino una exigencia de mejora para marcar goles, para tener más participación y también tomar más responsabilidades. Esto va de conseguir soportar la presión y en este año y medio he crecido mucho como persona".

Oskarsson quiere hacer algo grande en la Copa del Rey

Oskarsson, que ha entrado en la convocatoria para la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey tras superar unas molestias en el sóleo, ha señalado que nadie en la Real Sociedad está confiado a pesar del 0-1 a favor que tiene sobre el Athletic Club. "Nadie piensa que ya está hecho. Todos sentimos la positividad y el optimismo, y eso también es importante, pero tenemos que trabajar duro y tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos. El Athletic es un muy buen equipo. Además, creo que en un derbi realmente no importa si has jugado bien o mal los partidos anteriores, porque estos partidos tienen vida propia. Hay tanta pasión, tanta energía, que puedes sentir la tensión. Es una atmósfera fantástica para que disfrutemos".

Por último, el delantero ha dicho que le gustaría ganar la Copa del Rey con la Real Sociedad. "Por supuesto. Cada temporada que juegas un torneo como la Copa, siempre piensas en dónde quieres terminar. Y este equipo, con la trayectoria que ha tenido en los últimos años, quiere ganar".