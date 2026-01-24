Zubieta gana protagonismo con Matarazzo en la lista de convocados de la Real Sociedad

Con las bajas importantes de Carlos Soler o Take Kubo, Matarazzo recupera a Óskarsson y tira del Sanse para paliar las ausencias en el duelo ante el Celta de Vigo

Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha dado a conocer la lista de convocados para el encuentro que el conjunto donostiarra disputará este domingo, a las 18:30 horas, frente al Celta de Vigo en Anoeta y en la que hay varias novedades con la inclusión de varios jugadores del Sanse, tal y como adelantaba el técnico en la rueda de prensa del pasado viernes.

Así, en la convocatoria de 24 hombres destacan la presencia de los canteranos Ibai Aguirre, Dani Díaz y Job Ochieng, además de Fraga como tercer portero. También regresa a la citación el que está llamado a ser un hombre importante en esta segunda vuelta como es el delantero islandés Orri Óskarsson, que no estuvo citado en el duelo ante el Barcelona tras sufrir unas molestias en los octavos de Copa frente a Osasuna.

Ausencias destacadas en la Real

En cuanto a las bajas, Pellegrino Matarazzo no podrá contar con hombres importantes como Carlos Soler, que fue expulsado ante los azulgranas y debe cumplir un partido de sanción. Tampoco está Arsen Zakharyan por unas molestias en el sóleo, así como Yangel Herrera, que ya ha vuelto a trabajar con el grupo pero todavía necesita coger ritmo para volver a competir.

No está tampoco Mikel Goti, que está cerrando su cesión al Córdoba ni Rupérez, también lesionado, así como Takefusa Kubo, que podría estar de baja en torno a mes y medio y de hecho se ha ido a pasar unos días a Japón con su familia antes de regresar para comenzar su recuperación en Zubieta.

De esta forma, la lista de 24 convocados la conforman: Álex Remiro, Marrero, Fraga, Aramburu, Aihen, Zubeldia, Aritz, Caleta-Car, Sergio Gómez, Odriozola, Jon Martín, Gorrotxategi, Turrientes, Brais Méndez, Sucic, Marín, Aguirre, Barrenetxea, Óskarsson, Guedes, Karrikaburu, Díaz y Ochieng.

Matarazzo todavía no conoce la derrota

La escuadra donostiarra llega en el mejor momento de la temporada gracias al gran inicio del técnico Pellegrino Matarazzo en el banquillo. Son tres victorias, la última ante el Barcelona, y un empate, ante el Atlético de Madrid, en los primeros cuatro compromisos del estadounidense como técnico, de manera que, lo que antes parecía una supervivencia por mantener la categoría, ahora la realidad ha cambiado y se puede empezar a mirar hacia arriba.

En cuanto al once, Barrenetxea ocupará el lugar del lesionado Kubo, mientras que todo hace indicar que Gorrotxategi y Turrientes formarán un doble pivote para suplir al sancionado Soler. Zubeldia apunta a repetir en el centro de la zaga junto a Jon Martín y el resto serán los que vienen jugando con Matarazzo.