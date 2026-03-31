La convocatoria de Sonia Bermúdez para los partidos contra Inglaterra y Ucrania, clasificatorios para el Mundial de Brasil: el '9', la incógnita

Sonia Bermúdez dará su nueva lista de convocados el próximo 3 de abril, Viernes Santo, a las 11:30 horas. Una relación de jugadoras que estará marcada por el debate sobre el '9' titular de España en Wembley y El Nuevo Arcángel, algo que la propia seleccionadora española analizará ante los medios el martes 7 de abril en Las Rozas

Tras imponerse a Islandia y Turquía en sus primeras citas clasificatorias para el Mundial de 2027, España continúa su camino hacia la Copa del Mundo femenina de Brasil. La seleccionadora española Sonia Bermúdez dará su nueva convocatoria el próximo 3 de abril, Viernes Santo.

Será a partir de las 11:30 horas cuando, a través de los perfiles oficiales de la RFEF, se dará a conocer la nueva convocatoria de la Selección Española femenina para los encuentros contra Ucrania e Inglaterra, correspondientes a la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027.

La rueda de prensa de Sonia Bermúdez, el 7 de abril

A diferencia de como se hace habitualmente, la seleccionadora Sonia Bermúdez no atenderá a los medios de comunicación instantes después de dar a conocer su lista, al tratarse de Viernes Santo.

La seleccionadora absoluta de España lo hará el martes 7 de abril a partir de las 12:30 horas en el Salón Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Momento en el que analizará su convocatoria, resolverá cuestiones sobre nombres propios y tratará las claves sobre los próximos compromisos internacionales.

Inglaterra-España, en Wembley; España-Ucrania, en Córdoba

Será el próximo 12 de abril cuando la expedición de la Selección Española viajará a Londres el 12 de abril para enfrentarse contra Inglaterra el 14 de abril en Wembley, en el que será uno de los duelos más exigentes del calendario, midiéndose las dos últimas finalistas del Mundial y la pasada Eurocopa.

Cuatro días más tarde España se enfrentará a Ucrania en el Nuevo Arcángel de Córdoba en un partido que se disputará a las 16:00 horas para no coincidir con la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

El '9', una de las grandes incógnitas de la convocatoria

Poco a poco va dándole forma Sonia Bermúdez a su grupo en una carrera hacia el Mundial a la que aún le queda mucho camino por delante. Pese a ello, prácticamente sale un once definido a día de hoy del que podría ser el equipo titular de España en su debut mundialista, siempre y cuando las lesiones respeten a las jugadoras.

Cata, Olna, Ona, Irene, Mapi o Laia, Patri, Alexia, Aitana, Mariona, Pina... La principal incógnita a día de hoy es la referente al '9', habiendo probado la seleccionadora Sonia Bermúdez con Inma Gabarro y Edna en el último partido disputado, donde también hizo probaturas con una Salma a la que colocó de lateral.

La convocatoria de Sonia Bermúdez estará marcada por la alta competencia interna que existe en el combinado español y el gran momento de forma de muchas de sus futbolistas, lo que obligará al cuerpo técnico de la Selección española a tomar decisiones estratégicas en función de las necesidades de ambos partidos. Como es de esperar, España afronta esta ventana internacional con la ambición de dar un paso más en su camino hacia la Copa Mundial Femenina de Fútbol de Brasil, la cual se disputará en 2027.