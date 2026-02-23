La Selección española femenina vuelve a Córdoba: El Arcángel acogerá el España - Ucrania

La Selección española femenina, campeona del Mundo y de la Nations League, recibirá a Ucrania en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba en un duelo clave del Grupo A3 rumbo al Mundial de Brasil 2027, apenas cuatro días después de medirse a Inglaterra en Wembley

La Selección española femenina de fútbol regresará a Córdoba el próximo 18 de abril para disputar un encuentro decisivo ante Selección de Ucrania femenina. El choque, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, se jugará en el Estadio Nuevo Arcángel a partir de las 16.00 horas.

La cita no es un partido más. Será la primera jornada de la segunda vuelta del grupo y puede marcar el rumbo de España en una fase en la que solo el primer puesto concede el billete directo al campeonato del Mundo. Todo ello en un calendario exigente que incluye, apenas cuatro días antes, una visita de alto voltaje a Estadio de Wembley para enfrentarse a Selección de Inglaterra femenina.

Un escenario con memoria reciente

El combinado dirigido por Sonia Bermúdez volverá a un estadio que ya conoce bien. En septiembre de 2023, España firmó allí un contundente 5 a 0 frente a Suiza en la Nations League, en lo que fue su primer encuentro en casa tras proclamarse campeona del mundo. Aquella tarde reunió a más de 14.000 espectadores, estableciendo entonces un récord de asistencia para la selección femenina.

El recinto cordobés, con capacidad para más de 21.000 personas, aspira ahora a superar aquella cifra. Córdoba se ha consolidado como una plaza receptiva al fútbol femenino y el contexto competitivo invita a una gran entrada.

Un grupo que no permite distracciones

España abrirá oficialmente su camino clasificatorio en marzo con compromisos ante Islandia y Ucrania, antes de cerrar la primera vuelta frente a Inglaterra. El duelo ante las inglesas será determinante, pero el partido en Córdoba puede resultar igual o más decisivo si la clasificación llega apretada.

'La Roja' necesita sumar con solvencia ante Ucrania para no depender de terceros en la recta final. El calendario comprimido exige rotaciones inteligentes y máxima concentración, especialmente tras un desplazamiento exigente a Londres.

Las referentes vuelven a escena

El regreso a Córdoba contará, salvo contratiempos, con figuras de primer nivel como Alexia Putellas, Patri Guijarro, Claudia Pina o Athenea del Castillo. Jugadoras que simbolizan la evolución competitiva del equipo y que vuelven a un estadio donde el público ya vibró con su fútbol.

En la última gran noche en El Arcángel, los goles llevaron la firma de Maite Oroz, Lucía García, Inma Gabarro y un doblete de Aitana Bonmatí. En esta ocasión, la centrocampista azulgrana es seria duda tras la lesión sufrida en diciembre, un contratiempo que podría apartarla de esta ventana internacional.

Un horario estratégico

El encuentro se disputará el mismo día que la final de la Copa del Rey masculina en Estadio de La Cartuja, aunque en horario distinto para evitar solapamientos. La elección de las 16.00 horas busca garantizar la máxima visibilidad del partido femenino sin competir directamente con el evento nocturno en Sevilla.

España jugará por séptima vez en Córdoba y por quinta en El Arcángel. Desde aquel primer precedente en 1972 hasta las citas más recientes, la ciudad ha sido escenario de momentos simbólicos para el equipo nacional.

El reto ahora es distinto. No se trata solo de celebrar el legado reciente, sino de consolidar un proyecto que quiere defender corona mundial en 2027. El partido ante Ucrania será un examen de madurez competitiva y de ambición colectiva.

La Roja vuelve a Córdoba con una misión clara: sumar tres puntos que acerquen el sueño de Brasil y confirmar que el impulso del título mundial no fue un punto de llegada, sino el inicio de una nueva era, ahora bajo las órdenes de Sonia Bermúdez.