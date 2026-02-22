Así queda el medallero de los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Noruega ha sido la dominadora de estos Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026 y España ha logrado el mejor resultado de toda su historia

España acaba decimooctava en el medallero en unos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 que ya son los mejores de la delegación española en toda su historia.

La última jornada siguió deparando emociones, especialmente con la final de hockey sobre hielo masculino que se apuntó Estados Unidos muchas décadas después, pero también sirvió para que Alemania desbancara a Francia del Top-5 del medalleo o para que Suecia superara a Suiza con sus dos oros.

Sin duda, Noruega ha sido el vencedor absoluto en Milano Cortina. Los nórdicos acumularon más medallas que nadie (41) y aventajaron en seis oros a Estados Unidos, el país que le siguió. Justo los seis que se apuntó un hombre que ya es historia del deporte olímpico invernal: Johannes Klaebo.

Con Dinamarca, que ha logrado una plata en la penúltima jornada, 29 han sido los países que han conseguido metal, entre ellos el histórico oro de Brasil, que pone a Suramérica en el mapa de estos Juegos.

Medallas de la última jornada de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Halfpipe femenino

1. Ailing Eileen Gu (China)

2. Fanghui Li (China)

3. Zoe Atkin (Gran Bretaña)

50 kilómetros de esquí de fondo

1. E. Andersson (Suecia)

2. H. Weng (Noruega)

3. N. Kaelin (Suiza)

Bobsleigh (cuarteto masculino)

1. Alemania (Johannes Lochner)

2. Alemania (Francesco Friedrich)

3. Suiza (Michael Vogt)

Curling femenino

1. Suecia

2. Suiza

3. Canadá

Hockey Hielo

1. Estados Unidos

2. Canadá

3. Finlandia

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 21 de febrero

1. Noruega – 18 oros, 12 platas, 11 bronces (41 medallas)

2. Estados Unidos – 12 oros, 12 platas, 9 bronces (33)

3. Países Bajos – 10, 7, 3 (20)

4. Italia – 10 oros, 6 platas, 14 bronces (30)

5. Alemania – 8, 10, 8 (26)

6. Francia – 8, 9, 6 (23)

7. Suecia – 8, 6, 4 (18)

8. Suiza – 6, 9, 8 (23)

9. Austria – 5, 8, 5 (18)

10. Japón – 5, 7, 12 (24)

11. Canadá – 5, 7, 9 (21)

12. China – 4, 4, 6 (14)

13. Corea del Sur – 3, 4, 3 (10)

13. Australia – 3, 2, 1 (6)

14. Gran Bretaña – 3, 1, 1 (5)

16. República Checa – 2, 2, 1 (5)

17. Eslovenia – 2, 1, 1 (4)

18. España – 1, 0, 2 (3)

19. Brasil – 1, 0, 0 (1)

+. Kazajistán – 1, 0, 0 (1)

21. Polonia – 0, 3, 1 (4)

22. Nueva Zelanda – 0, 2, 1 (3)

23. Finlandia – 0, 1, 5 (6)

24. Letonia – 0, 1, 1 (2)

25. Dinamarca - 0, 1, 0 (1)

+. Georgia – 0, 1, 0 (1)

+. Estonia – 0, 1, 0 (1)

28. Bulgaria – 0, 0, 2 (2)

29. Bélgica – 0, 0, 1 (1)