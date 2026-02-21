Alavés 1-0 Betis Féminas: Jarro de agua fría tras el descanso

Zouhir había dado esperanzas a las de Tamarit en el primer tiempo, aunque toca preparar la doble cita casera tras el parón para reengancharse a la salvación

Sexta jornada sin vencer del Betis Féminas, que apenas ha sumado tres puntos de 18 posibles en este periodo, insuficientes para escapar de la zona de descenso de Primera RFEF a Segunda RFEF. Con una jornada pendiente casi todos por culpa del temporal y a falta de que este domingo se complete la 20ª entrega del campeonato regular, las de Marco Tamarit siguen a una distancia asequible de la salvación (cuatro unidades), aunque su falta de empaque y de gol (dos tan sólo en cuatro encuentros) es un lastre insuperable.

Y eso que las verdiblancas se marchaban contentas al descanso en Ibaia, puesto que habían superado en varias fases a las 'babazorras' y dispuesto de alguna llegada clara, como la Yasmine Zouhir, que regresaba de su sanción. Con todo, a la vuelta de vestuarios llegaría el único tanto del partido, obra de Ainhoa Gallar, que alteró los planes heliopolitanos y cayó como un jarro de agua fría sobre sus opciones. El ahora líder, único conjunto capaz además de discutir al Barcelona B la lucha por el título, tiraba de oficio para mantener un corto pero notorio resultado.

Ahora, llegara un parón de dos semanas que las béticas aprovecharán para restañar heridas y reforzar conceptos antes de afrontar una recta final de curso decisiva, con siete finales para que el año de transición no termine en un nuevo descenso. Para empezar, el 15 de marzo en casa ante el CFF Cáceres y, a renglón seguido, recuperación el 18-M del choque ante el AEM Lleida, que no pudo viajar a la capital andaluza en la fecha 18ª por culpa de las condiciones meteorológicas. Una doble cita en la Ciudad Deportiva Rafael Gordilla con la que aferrarse a la permenancia.

Ficha técnica del Alavés - Betis de la Primera RFEF Femenina

Deportivo Alavés: Sofía, Laia Parera, Inés Altamira, Pichi, Merche Izal, Naya Opazo, Viles, Almudena, Ainhoa Guallar (Navajas 69'), Carmen y Elene Errasti (Reyes 60').

Real Betis Féminas: Paula Vizoso, María Gómez, Solozabal, Sara Balma, Ángela Cabezas, Marina Sánchez (Daniela Sáenz 86'), Lucía Méndez (Andrea Hay 65'), Natalia Montilla (Salado 65'), Carla Santaliestra (Vicky 80'), María Ruiz y Zouhir (Ana Manchón 80').

Árbitra: Muñoz di Giovambattista (asturiana). Amonestó a las visitantes María Ruiz, Zouhir y Vicky.

Gol: 1-0 (51') Ainhoa Guallar.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Primera Federación Femenina, disputado en la Ciudad Deportiva José Luis Compañón de Ibaia (Vitoria).