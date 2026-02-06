El temporal obliga a aplazar el partido entre el Betis y Lleida

La RFEF ha anunciado una batería de encuentros que serán aplazados para evitar desplazamientos por carretera y prevenir ante las graves adversidades meteorológicas de estos días. No jugarán ni el primer equipo del Betis, ni su filial -ante el Córdoba, en Segunda RFEF-

El Real Betis ha anunciado en la tarde de este viernes el aplazamiento de todos los partidos previstos para este fin de semanas en las categorías inferiores masculina y femenina, a excepción del Betis Deportivo y del Juvenil de División de Honor. El listado de partidos afectados incluye al Real Betis Féminas, que debía recibir este sábado al SE AEM Lleida en un partido correspondiente a la jornada 18 de liga en la Primera RFEF Femenina.

Las borrascas Leonardo y Marta aplazan los partidos del Betis Féminas y del filial femenino

"La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado la suspensión y el aplazamiento de varios encuentros de competiciones no profesionales debido al temporal que afecta a la Península, atendiendo a las alertas emitidas por las administraciones públicas competentes. Entre los partidos suspendidos se encuentra el Real Betis Féminas - SE AEM, previsto para el sábado 7 de febrero a las 18:00 horas en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, así como el encuentro del filial ante el Córdoba CF, programado para ese mismo día a las 17:00 horas en las mismas instalaciones", ha explicado la entidad verdiblanca en un comunicado remitido a través de sus canales oficiales."Estas suspensiones se suman a las ya decretadas por la RFAF, que había aplazado previamente todos los partidos de la cantera femenina previstos para este fin de semana", añade el escrito del Betis, quien antes había confirmado por redes sociales que no habrá partidos de cantera: "Tras la decisión tomada por la RFAF debido a los fenómenos meteorológicos adversos, quedan aplazados todos los partidos de Cantera a excepción del Juvenil División de Honor (ante UD Almería, domingo a las 13:00 h) y el Betis Deportivo (ante UD Ibiza, domingo a las 12:00)".

Debido al temporal que estos días afecta a gran parte de la Península, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), siguiendo la resolución adoptada por el juez único de competiciones no profesionales, ha anunciado la suspensión y aplazamiento de numerosos encuentros correspondientes a las competiciones no profesionales de fútbol programados para los días 7 y 8 de febrero. En este sentido, ha explicado que la medida se adopta por motivos de seguridad, ante la activación de alertas meteorológicas en diversas zonas del país y la recomendación de evitar desplazamientos por carretera en la medida de lo posible.

Así, además del Real Betis Féminas - AEM Lleida, en la Primera RFEF del Fútbol Femenino, y del Real Betis Féminas B - Córdoba CF, del Grupo 3 de la Segunda RFEF Femenina, se aplazan los siguientes encuentros: Sport Extremadura - Málaga CF, Getafe CF Femenino - Sporting Club de Huelva y Cacereño Femenino Atlético - CF Pozuelo de Alarcón; todos ellos de la tercera categoría nacional.

"La RFEF recuerda que los encuentros se reprogramarán en fechas posteriores y que los clubes recibirán información oficial sobre los nuevos calendarios en los próximos días. Esta medida refuerza la prioridad de la federación en garantizar la seguridad de todos los implicados, evitando riesgos innecesarios en jornadas con condiciones meteorológicas extremas", explica el anuncio del ente federativo.