El nuevo movimiento del Valencia comienza a aclarar más el futuro de Julen Aguirrezabala

El portero, que está jugando en el club de Mestalla en calidad de cedido por el Athletic Club y que está lesionado desde comienzo de este año, está viendo como sus opciones de continuar más allá de esta temporada empiezan a disminuir. Más después de que Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, haya desvelado que está en conversaciones con los representantes de Dimitrievski

No pinta bien el futuro a corto plazo de Julen Agirrezabala ya que con el paso de la temporada el portero está viendo como sus opciones de quedarse en el Valencia CF están decreciendo considerablemente. Después de haberse lesionado a comienzos de año, el Valencia CF no lo está echando de menos demasiado por el buen nivel que está dando Stole Dimitrievski lo cual ha hecho que el club de Mestalla haya tomado la decisión de intentar renovar al de Macedonia del Norte lo cual repercute en el futuro de un Julen Agirrezabala que apunta a volver al Athletic Club durante el próximo verano.

Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, afirma que está negociando con los representantes de Stole Dimitrievski

La hoja de ruta del Valencia CF en la posición de portero ha sufrido modificaciones con el paso de la temporada. Julen Agirrezabala comenzó de titular indiscutible y Stole Dimitrievski estuvo condenado al ostracismo ya que no tuvo oportunidades. Todo ha cambiado desde el comienzo de este año 2026 cuando el portero cedido por el Athletic Club se lesionó gravemente muscularmente, concretamente en los isquiotibiales de la pierna izquierda, que lo va a tener varios meses alejado de los terrenos de juego.

Así le ha llegado la oportunidad a Stole Dimitrievski que está rindiendo a gran nivel, lo que ha provocado que el Valencia CF cambie de opinión con el balcánico. Dimitrievski acaba contrato esta temporada con el Valencia CF sin bien es cierto que el club de Mestalla tiene una opción de renovarlo por dos años más. Al principio, el plan del Valencia CF era dejar partir a Dimitrievski, pero ahora están contentos con él y ha sido el propio Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, el que ha confirmado que hay negociaciones para renovarlo. "Siempre estamos analizando los contratos que tenemos firmados con nuestros jugadores y en el caso de ambos (Dimitrievski y Thierry Correia) estamos hablando con sus respectivos agentes".

Eso dificultad las opciones de que el Valencia CF ejecute la opción de compra que tiene por Julen Agirrezabala lo cual también perjudica al Athletic Club que se quedaría sin unos cuantos millones de euros.

Julen Agirrezabala puede volver al Athletic Club después de esta temporada

Valencia CF y Athletic Club llegaron el pasado verano a un acuerdo por Julen Agirrezabala por la cesión del portero, guardándose el club de Mestalla una opción de compra fijada en los 12 millones de euros.

Actualmente, debido al rendimiento del vasco, del nivel de Dimitrievski y la elevada cantidad de dinero de esa opción de compra, Peter Lim y Meriton no han aprobado una inversión así en años, está muy complicado que Julen Agirrezabala siga en el Valencia CF quien tendrá la última palabra.

En caso de que el Valencia CF decida no fichar a Julen Agirrezabala, el portero volverá al Athletic Club con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.