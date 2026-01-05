El comunicado médico del pánico: el Valencia confirma las lesiones musculares de Agirrezabala y Diakhaby

Los problemas crecen en el Valencia con las lesiones musculares de Agirrezabala y Diakhaby, aunque el club no ha especificado el tiempo de baja de ambos jugadores

Si la situación del Valencia ya era desfavorable, con las lesiones de Agirrezabala y Diakhaby la cosa se pone cada vez más cuesta arriba. La goleada que sufrió el conjunto de Mestalla ante el Celta en Balaídos no ha sido la peor noticia del comienzo de año. Figuras importantes como la del guardameta vasco, que estaba siendo de los más destacados en LaLiga del cuadro valenciano, y la del central, han sufrido la misma lesión muscular, según ha confirmado el Valencia en un comunicado que provoca el pánico en el valencianismo.

El Valencia confirma las lesiones de Agirrezabala y Diakhaby

El guardameta Julen Agirrezabala y el defensa Mouctar Diakhaby padecen sendas lesiones en la musculatura isquiotibial, según informó el Valencia en un comunicado. Ambos cayeron lesionados en el partido del pasado sábado ante el Celta en Balaídos. En el caso del guardameta vasco, sufre la lesión en la pierna izquierda, mientras que el central franco-guineano la tiene en la derecha. Tanto el portero vasco como el central de Guinea realizarán tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva de Paterna hasta mejoría clínica, según aseguró el club valenciano, que no ha especificado tiempo estimado de baja.

Carlos Corberán, tras el partido ante el Celta, ya anunció la mala noticia en torno a Agirrezabala y aseguró que la lesión es "seria". "La lesión es de isquio, es una lesión que veremos la gravedad y el alcance. Parece una lesi��n seria, así que en los próximos días sabremos más en detalle exactamente el tiempo que tiene que estar fuera del equipo", destacaba el entrenador de un Valencia que no ha querido dar más detalle acerca del tiempo de baja del primer portero de la plantilla valenciana.

Parte médico de Agirrezabala emitido por el Valencia

"Tras todas las pruebas realizadas, el guardameta del Valencia CF, Julen Agirrezabala, padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, sufrida durante el partido ante el RC Celta de Vigo. El portero valencianista realizará tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica".

Parte Médico de Diakhaby emitido por el Valencia

"Tras las pruebas realizadas, el central del Valencia CF, Mouctar Diakhaby, padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha, sufrida durante el partido ante el RC Celta de Vigo. El defensa valencianista va a seguir un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica".