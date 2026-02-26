El Valencia intensifica sus esfuerzos para reforzar la dirección deportiva: interés en José Viñas

Ron Gourlay, CEO del club de Mestalla, ya dijo hace unas semanas que se estaba evaluando la llegada de una persona que contralara el mercado español después de que la dirección deportiva fuera mejorada con tres perfiles con controlan más el fútbol internacional

El Valencia CF no está de brazos cruzados y planifica la próxima temporada a pesar de que aún no tiene asegurada la permanencia en Primera división. El club de Mestalla realizó semanas atrás una reestructuración de su dirección deportiva, pero se tiene en mente un movimiento más ya que se pretende añadir a una persona que conozca bien el mercado español. Uno de los perfiles que más gustan en el Valencia CF es José Viñas que actualmente está ligado al Schalke 04 de Alemania.

José Viñas es una persona bien valorada en el fútbol mundial. Este valenciano se unió al Schalke 04 como ojeador en el verano de 2025, siendo parte importante en la formación del actual equipo que está cerca de volver a la Bundesliga. No hay que olvidar que el histórico club germano está en la Segunda división. A pesar de que tiene contrato en vigor, no habría problemas para su desvinculación ya que estaría por la labor de asumir el reto en el Valencia CF. José Viñas también formó parte del Eintracht de Frankfurt que ganó la UEFA Europa League y una Copa del Alemania recientemente.

Una opción más que tiene sobre la mesa un Ron Gourlay cuyo primer objetivo es el de conseguir la permanencia del Valencia CF en Primera división ya que la construcción del equipo será totalmente diferente si no se logra la permanencia en la élite del fútbol español.

Los cambios en la dirección deportiva del Valencia CF

El Valencia CF, una vez le dio salida a Miguel Ángel Corona, llevó a cabo una profunda renovación en su dirección deportiva. Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, anunció hace meses los fichajes de Lisandro Isei, Hans Gillahus y Andrés Zamora.

Los tres son hombres reconocidos en el fútbol mundial, pero sin los conocimientos profundos del mercado español. Eso está provocando que el Valencia CF se esté moviendo en busca de una persona que pueda detectar el talento emergente dentro de nuestras fronteras y un perfil que gusta y mucho es el de José Viñas.