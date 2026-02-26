Corberán recupera a Diego López pero Agirrezabala debe esperar un poco más

El técnico che vuelve a dirigir una sesión con Diego López, quien apunta a regresar ante Osasuna; Agirrezabala suma otro entrenamiento pero su reaparición debe esperar un poco más

El Valencia sigue preparando el partido del próximo domingo frente a Osasuna en Mestalla, donde intentará volver a la senda del triunfo tras la derrota del pasado fin de semana frente al Villarreal. Para ello, Carlos Corberán tendrá que sobreponerse a varias bajas, sobre todo en defensa, que le obligan a mimar cada detalle del entrenamiento.

En la sesión de este jueves se han podido confirmas las buenas sensaciones con Diego López, que ayer se probaba con una aparatoso vendaje y ha ido incrementando la intensidad, lo que hace pensar que el 'Guajín' estará en la lista de convocados para el partido del próximo domingo e incluso ser de la partida ante Osasuna. Por su parte, el que sigue sin aparecer con sus compañeros es el argentino Lucas Beltrán. El delantero volvió a trabajar en solitario con una plan de recuperación individual para dejar atrás su lesión de rodilla y parece que tampoco estará en la lista frente a Osasuna, tras no ser convocado tampoco ante el Villarreal.

Julen Agirrezabala empieza la cuenta atrás

La gran noticia para Carlos Corberán esta semana ha sido sin duda la vuelta de Julen Agirrezabala a los entrenamientos. El meta cedido por el Athletic cayó lesionado a primeros de enero y su plazo estimado de vuelta es de uno dos meses, por lo que se van cumpliendo las previsiones. Este jueves realizó su segunda sesión consecutiva pero todavía es pronto para que vuelva a jugar. Antes debe acumular más sesiones de trabajo y ver si podría estar ya para regresar a la portería frente al Alavés o la siguiente ante el Real Oviedo.

Además de Lucas Beltrán, tampoco se han ejercitado con el grupo el resto de lesionados como son Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y José Copete, del que ayer se conocía el alcance de su lesión. El Valencia informó que el central padece una lesión meniscal en la rodilla izquierda y "va a precisar ser intervenido en los próximos días", por lo que todo hace indicar que se perderá lo que resta de temporada, aunque el club no especificó tiempo de baja.

Tal y como sucediera con Diakhaby y Foulquier, que tampoco volverán antes de que acabe la temporada, el Valencia podría acudir al mercado de jugadores libres y fichar a un central para estos meses, como ya hiciera con Unai Núñez el pasado mes de enero y con Renzo Saravia hace tan solo unos días.