El Comité de Disciplina confirma las bajas por sanción en El Gran Derbi: uno del Real Betis y tres en el Sevilla FC

En su habitual reunión de los miércoles, el juez de Disciplina -antiguo Comité de Competición- ha ratificado los encuentros de castigo que esperaban el futbolista heliopolitano Valentín Gómez y el jugador nervionense Tanguy Nianzou, que se suma a los también sentenciados Joan Jordán y Matías Almeyda

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), reunido en la mañana de este miércoles, ha retirado a dos futbolistas del cartel de El Gran Derbi que enfrentará el próximo domingo al Real Betis y al Sevilla FC en el Estadio de La Cartuja en un duelo correspondiente a la jornada 26 en LaLiga EA Sports. Como cabía esperar, los verdiblancos han visto confirmado el previsible partido de sanción al defensor Valentín Gómez, así como el conjunto nervionense ha ratificado la baja del central Tanguy Nianzou para el duelo de máxima rivalidad local. Ambos futbolistas fueron amonestados durante sus respectivos compromisos ligueros del pasado fin de semana y deberán cumplir un encuentro de castigo por acumulación de amarillas.

Valentín Gómez, el segundo futbolista en cumplir ciclo de amarillas en el Real Betis

El colegiado valenciano Juan Martínez Munuera mostró la quinta cartulina a Valentín Gómez en el minuto 85 del choque del pasado sábado entre el Real Betis y el Rayo Vallecano (1-1), también en La Cartuja. El argentino ya acumulaba cuatro tarjetas que vio en las jornadas 8, 12, 15 y 20 -es decir, llevaba seis partidos jugando apercibido-.

De esta forma, Valentín Gómez se convierte en el segundo jugador verdiblanco que cumple castigo por este motivo en las 25 citas de esta 2025/2026 después de Natan de Souza. Además, de cara a la visita al Getafe CF del próximo 7-M, sigue amenazado de sanción el Chimy Ávila.

Tanguy Nianzou, sexto jugador del Sevilla FC que cumple sanción por acumulación de amonestaciones

Por su parte, Tanguy Nianzou fue el único amonestado del Sevilla FC en su victoria por 0-1 ante el Getafe CF en el choque disputado el pasado domingo en el Coliseum. El central francés volvió de su enésima lesión muscular estando apercibido de sanción después de ver cuatro amarillas en sus cinco primeros encuentros ligueros en las jornadas 4, 5, 11 y 12. El árbitro balear Mateo Busquets Ferrer le sacó la quinta en el 53' y, sólo dos minutos después, el galo fue sustituido.

Será el sexto sevillista en cumplir ciclo tras Lucien Agoumé, José Ángel Carmona, Batista Mendy, Peque Fernández y Nemanja Gudelj. Además, cabe recordar que Joan Jordán deberá cumplir en el derbi su segundo y último encuentro de castigo por su expulsión ante el Deportivo Alavés; mientras que el técnico Matías Almeyda tachará el segundo de los siete que le cayeron por su careo con Iosu Galech.

Asimismo, el técnico Javi Martínez deberá seguir extremando precauciones con Lucien Agoumé, José Ángel Carmona, César Azpilicueta y Gabriel Suazo. Todos ellos causarían baja para recibir al Rayo Vallecano (8-M) si ven una tarjeta amarilla en el choque contra el Real Betis.

Así se reparten las 49 tarjetas amarillas y 1 roja del Real Betis en LaLiga EA Sports

El Real Betis es uno de los equipos con menos castigos disciplinarios en todo lo que va de curso en la máxima categoría del fútbol español. Con un total de 49 amarillas, sólo han visto menos RC Celta (46), Atlético de Madrid (45), Real Madrid (44) y FC Barcelona (38). En cuanto a expulsiones, la única hasta la fecha es la que vio Antony dos Santos justo antes de El Gran Derbi del 30 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán.

Natan de Souza 5

Valentín Gómez 5

Chimy Ávila 4 (apercibido)

Aitor Ruibal 3

Marc Bartra 3

Nelson Deossa 3

Gio Lo Celso 3

Sofyan Amrabat 3

Ez Abde 2

Junior Firpo 2

Cucho Hernández 2

Sergi Altimira 2

Diego Llorente 2

Pablo Fornals 2

Héctor Bellerín 1

Pau López 1

Marc Roca 1

Pablo García 1

Antony dos Santos 1 (más 1 tarjeta roja)

Ángel Ortiz 1

Rodrigo Riquelme 1

Álvaro Valles 1

Así se reparten las 74 tarjetas amarillas y 4 rojas del Sevilla FC en LaLiga

El Sevilla FC sigue siendo el equipo más tarjeteado de Primera división con un total de 74 amarillas, que son 10 más que el segundo, el Rayo Vallecano, y una docena por encima del tercero, el Getafe CF. Además, suma cuatro tarjetas rojas: las que vieron Isaac Romero y Marcao Teixeira y las dos expulsiones que acumula el técnico Matías Almeyda.