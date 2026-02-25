LaLiga hace campaña en favor del fichaje más deseado en el Sevilla FC: "Uno de los jugadores revelación de la temporada"

Odysseas Vlachodimos se gana los elogios del ente nacional, que le encumbra como uno de los grandes protagonistas de LaLiga 25/26, especialmente en los dos últimos meses. Su compañero Neal Maupay se queda a las puertas de llevarse otro premio

En la afición del Sevilla FC están acostumbrados a lo bueno: Eizaguirre, José María Busto o Superpaco aún perduran en la memoria de los socios más longevos; Paco Buyo, Rinat Dassaev o Juan Carlos Unzué, fueron ídolos para la siguiente generación; mientras que los hinchas más jóvenes recuerdan las hazañas de Andrés Palop y Yassine Bono. Hay tantos porteros de gran nivel en la historia del club nervionense que los elogios a Odysseas Vlachodimos están en las antípodas de lo que podría considerarse 'ojana'.

El griego se ha convertido en el gran fichaje de esta temporada y en la principal esperanza de eludir el descenso. Con sus paradas, partido a partido Vlachodimos se está ganando a pulso que el Sevilla FC haga un esfuerzo por convencer al Newcastle United y contratarle cuando expire su cesión el próximo 30 de junio. Y, por si le faltaban motivos, LaLiga le ha dado otro más este miércoles.

Odysseas Vlachodimos, nominado por segundo mes seguido, firma la Mejor Parada de LaLiga en febrero

LaLiga ha galardonado al meta internacional heleno con el premio a la Mejor Parada del mes de febrero en la Primera división y se ha deshecho en elogios hacia su espectacular rendimiento, con intervenciones salvadoras para su equipo un encuentro sí y al otro, también. "Es el primer premio que consigue Odysseas Vlachodimos tras ser nominado por segundo mes consecutivo. El guardameta griego hizo una magnífica parada para evitar el gol del Girona FC en la 23ª jornada", explica en su resolución un comunicado del ente nacional presidido por Javier Tebas.

"Odysseas sacó una mano para cerrarle el camino al gol a Tsygankov, que intentaba convertir en 0-2 con una vaselina", añade la nota, que recuerda que "el portero del Sevilla FC es uno de los grandes protagonistas en su primera temporada en LaLiga EA Sports, siendo uno de los jugadores revelación de la temporada". "En los 21 partidos que ha disputado ha dejado su portería a cero en cuatro ocasiones. El arquero se ha impuesto en la votación a David Soria (Getafe) y Sergio Herrera (Osasuna)", finaliza el escrito de LaLiga.

Neal Maupay se queda sin el premio al Mejor Gol de LaLiga, que fue para Largie Ramazani

El Sevilla FC, a pesar de su irregularidad también optaba a llevarse el galardón al Mejor Gol de LaLiga EA Sports en el mes de febrero, que finalmente ha sido para el delantero del Valencia CF Largie Ramazani. El extremo belga inició la victoria en el derbi ante el Levante UD con una volea imparable y este pasado martes se imponía en la votación a los bellos tantos de Unai Elgezabal (Levante UD) y Neal Maupay (Sevilla FC) -en su debut en Palma de Mallorca-.

"Javi Guerra inició el contragolpe del Valencia CF y, en un balón que Umar Sadiq dejó de tacón para Luis Rioja, se gestó la jugada del gol. El atacante valencianista se la dio a Ramazani, que controló el balón y empalmó con la zurda una volea imposible para Ryan. Fue el primer tanto de un derbi que finalizaría con 0-2 a favor del conjunto che", destacaba LaLiga en su resolución.

Asimismo, el pasado lunes ya había anunciado que el premio al Mejor Entrenador de Febrero ha sido para Manuel Pellegrini (Real Betis), quien se impuso en la encuesta a Álvaro Arbeloa (Real Madrid) y a José Bordalás (Getafe CF) gracias a las tres victorias y un empate que ha sumado al frente del conjunto verdiblancos en las cuatro citas ligueras disputadas a lo largo de este último mes. El de marzo arranca, ni más ni menos, que con El Gran Derbi en La Cartuja.