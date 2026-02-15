Declaración de intenciones de Vlachodimos con un guiño al Sevilla de cara a verano: "Mis sevillistas"

El internacional heleno, después de lo ocurrido ayer con el Alavés, ha publicado un vídeo muy significativo en sus redes que refleja su compromiso y sentimiento nervionense de su familia meses antes de que se decida su futuro

Vlachodimos y su familia ha encontrado en Sevilla el hogar que estaban buscando después de que la experiencia en Inglaterra no resultara en absoluto satisfactoria para el meta. El germano-heleno necesitaba un urgente cambio de aires y lo que transmiten los que le conocen bien es que en verano eligió con acierto independientemente de la situación deportiva nervionense.

De hecho, no es ningún secreto, porque él mismo lo ha dicho, que Vlachodimos y los suyos son felices en la capital hispalense y en esta etapa en su carrera, lo que se traduce en un compromiso indiscutible que, además, el portero concreta con gestos que inevitablemente ilusionan al sevillismo con la posibilidad de que permanezca en Nervión una vez que concluya su cesión.

La publicación 'sevillista' de Vlachodimos en redes

En este sentido, después de lo ocurrido ayer contra el Alavés y las huestes nervionenses en pleno malestar con el trato arbitral, Odysseas ha realizado un guiño al Sevilla que supone aire fresco y da motivos para sonreír en tiempos difíciles.

Y es que el internacional griego ha compartido en sus historias de Instagram un vídeo en el que se refleja a la perfección como él y su familia se han mimetizado con el entorno y con el sentimiento sevillista. No en vano, el portero, su esposa y sus dos niños, durante un desplazamiento en coche este mismo domingo, escuchan el Himno del Centenario del Sevilla y lo entonan a viva voz, especialmente sus pequeños, que demuestran saberse la letra. Las entrañables imágenes vienen acompañadas del texto "Mis sevillistas", en referencia a que los niños ya son dos aficionados más.

Aunque puede considerarse una simple anécdota, el hecho de compartir esta estampa familiar en un día como hoy se interpreta con facilidad como un guiño al Sevilla de que está muy a gusto en Nervión y que desea prolongar su estancia en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Su entorno asegura que el meta considera quedarse en Nervión

En este sentido, su círculo más próximo reveló recientemente a ESTADIO Deportivo que Vlachodimos considera seriamente continuar en el Sevilla, pero no depende de él más allá de que comunicase al Newcastle su intención de prolongar su aventura como nervionense. Estas mismas fuentes destacaban la dificultad de la operación ante la postura del club inglés, que bajo ningún concepto accederá a las mismas condiciones de este verano y tratará de hacer caja con la puja que posiblemente se pondrá en marcha por su rendimiento en la presente temporada.

No obstante, no cabe duda que su predisposición, presente también en esta publicación en redes, es un as a favor de los hispalenses en una futura negociación.