Gudelj pide al Sevilla el fichaje de Vlachodimos: "Ojalá pueda estar aquí muchos años"

La continuidad del internacional heleno empieza a convertirse en un asunto de estado en Nervión y una voz autorizada como Gudelj también se posiciona con un mensaje claro

No cabe duda que Odysseas Vlachodimos se erige a día de hoy en el activo más importante del Sevilla de Almeyda, en la incorporación estrella de Antonio Cordón el pasado verano. No en vano, el internacional griego se erigió nuevamente en el héroe nervionense el pasado domingo con una actuación prodigiosa.

Porque Vlachodimos no solo detuvo el penalti decisivo en la prolongación a lanzamiento de Stuani, sino que antes ya había realizado paradas espectaculares, como la mano milagrosa que evitó el 0-2 del Girona en la primera mitad.

Por ello, el sevillismo y el vestuario nervionense comparten el deseo de que Odysseas continúe en Nervión una vez que finalice en verano la cesión pactada con el Newcastle, la cual no incluye opción de compra, por lo que tendrá que 'negociar' con las Urracas en plena puja por el excelso rendimiento del germano-heleno. Un objetivo muy complicado, pero para el que los hispalenses han empezado a preparar el terreno.

Gudelj habla claro sobre Vlachodimos y comparte anhelo con la afición

Así las cosas, una voz autorizada del vestuario del Sevilla, casi al alimón con la afición, ha pedido públicamente el fichaje del meta para que permanezca muchos años en Nervión. Y es que Gudelj, que termina contrato en junio, no duda de la importancia de que se quedara a título definitivo al exhibir un nivel similar al de los metas punteros que han pasado por el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En este sentido, se le preguntó en rueda de prensa si lo considera uno de los mejores porteros de la historia nervionense. "Sí, bueno, es difícil, porque Bono aquí llevaba años, ha ganado títulos, y 'Vlacho' ahora está ahora aquí, pero no lleva ni un año", señaló el serbio, que afirmó que ya conocía sus condiciones por los enfrentamientos en el campeonato portugués, a la par que reveló que se llevan muy bien dentro y fuera del vestuario.

"Es un portero espectacular y está en una gran forma"

"Tengo una muy buena relación con 'Ody'. He jugado contra él en Portugal (rivales en los Benfica - Sporting, derbi lisboeta), ahora jugamos juntos y muchas veces nos encontramos para tomar un café fuera del club", apuntó el capitán sevillista, que destacó las cualidades de su compañero.

"Bueno, creo que es un portero espectacular y creo que lo está mostrando hasta ahora en el Sevilla. Está en una forma muy buena", destacó el centrocampista sevillista, que manifestó públicamente su deseo de que la etapa como sevillista de Vlachodimos no termine cuando concluya la cesión más allá de las dificultades que entrañaría la operación. "Ojalá pueda estar aquí muchos años", expresó Gudelj con claridad sobre la gran sensación nervionense esta campaña.