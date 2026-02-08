Sevilla 1-1 Girona: Gracias a Vlachodimos

El Sevilla FC suma un valioso punto contra un rival directo por la permanencia en Primera división en un partido en el que Kike Salas empató en el descuento y en el que el portero griego se vistió de héroe al pararle un penalti a Stuani en el último minuto

El Sevilla FC sumó un punto tras empatar a uno contra el Girona FC en un partido que estuvo marcado por un final de locos y en el que el gran protagonista fue Vlachodimos, que impidió que el equipo de Matías Almeyda cayera derrotado. El Girona FC se adelantó en el minuto 2 gracias a Lemar, pudiendo empatar el Sevilla FC en el descuento con un buen disparo de Kike Salas, pero la victoria se la pudo llevar el equipo catalán pero Vlachodimos, que antes hizo grandes paradas, le detuvo un penalti a Stuani.

Con este empate, el Sevilla FC se queda con 25 puntos en la clasificación, mientras que el Girona FC suma 26 puntos. Por tanto, ninguno se aleja de los puestos de descenso a Segunda división.

Lemar golpea primero y Vlachodimos mantuvo vivo al Sevilla FC

No pudo comenzar peor el partido para el Sevilla FC ya que en la primera jugada peligrosa el Girona FC se puso por delante en el marcador. En un mal despeje de la defensa del Sevilla FC, el balón cayó en los pies de Bryan Gil que montó un contragolpe letal. El de Barbate, se la dio a Tsygankov. El ucraniano vio la incorporación de Hugo Rincón el cual puso el esférico a la frontal del área en donde Lemar, de disparo raso, batió a Vlachodimos.

A los poco minutos, el Sevilla FC reclamó penalti por una mano de Vitor Reis cuando pugnaba por un balón con Akor Adams, pero Jesús Gil Manzano, árbitro del partido, dijo que no había nada y así se lo señaló el VAR en donde estaba Carlos del Cerro Grande. Tuvo la opción de aumentar su renta el Girona FC. Bryan Gil centró, Vlachodimos no recogió el balón bien y lo dejó muerto en el área, yendo a pies de Lemar que disparó pero el griego se hizo grande y bloqueó el disparo.

Los primeros 15 minutos de partido se cerraron con dos oportunidades para el Sevilla FC. Primero gracias a una cesión de Blind de cabeza a Gazzaniga que se estrelló en el palo y luego con un disparo de Peque desde la frontal que desvió Gazzaniga. No fue más que un espejismo porque el Sevilla FC continuó nervioso y dando facilidades defensivas a un Girona FC que no aumentó su ventaja por falta de acierto. Primero con un disparo de Bryan Gil que detuvo Vlachodimos con el pies y luego, tras una pérdida de Maupay, que acabó con un tiro de Tsygankov que fue bloqueado.

Pasada la medida hora de la primera parte, el Girona FC dispuso de otras dos oportunidades para marcar. Uno a través de un disparo de Fran Beltrán que desvió Vlachodimos y otra por medio de Tsygankov que no remató bien un pase preciso de Bryan Gil. Volvió a parecer de nuevo Vlachodimos para salvar al Sevilla FC ya que el griego le paró un disparo a bocajarro con una excelente mano a Tsygankov en el minuto 40. Así se llegó al descanso en el que se produjo una gran pitada de la afición del Sevilla FC a su equipo y a la directiva.

Un final de locos: gol de Kike Salas y penalti parado de Vlachodimos

Debido a la mala primera parte, Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, introdujo en el partido a Juanlu, Oso y Ejuke por Carmona, Azpilicueta y Peque, pasando a jugar con defensa de 4 y no de 5. Sirvieron los cambios porque el encuentro se igualó, pero hubo que esperar al 53' para que llegara la primera ocasión con un disparo de Gudelj que se marchó alto.

Con todo, fue el Girona FC quien tuvo las dos ocasiones más claras en el primer cuarto de hora ya que Kike Salas despejó un disparo de Lemar y, a continuación, Hugo Rincón no pudo cabecear a gol un córner prolongado de Vitor Reis. Respondió el Sevilla FC con una jugada individual de Ejuke, que centró pero el disparo de Oso fue flojo y lo detuvo Gazzaniga. Tuvo otra el Sevilla FC al momento después de una mala salida de balón del Girona FC que finalizó, tras centro de Oso y un balón muerto que dejó Gazzaniga, con un disparo de Maupay que se fue alto. El francés volvió a tener otra al momento, pero su disparo se fue desviado.

Pasaron los minutos y el Sevilla FC hizo cambios ofensivos, siendo protestado por la afición el de Alexis Sánchez por Akor Adams, mientras que los del Girona FC fueron claramente defensivos. Así se entró en la recta final del partido.

En los últimos minutos, el Sevilla FC buscó el empate, pero apenas creó peligro real, ya que Gazzaniga no tuvo que intervenir. Cuando parecía que el Sevilla FC sumaría una nueva derrota, Echeverri se resbaló, perdió el balón en la frontal del área y Kike Salas se inventó un disparo para empatar a uno.

Hubo un último susto para el Sevilla FC ya que Vlachodimos tuvo que aparecer de nuevo para ser el héroe ya que le detuvo un penalti a Stuani, que cometió Suazo, en el último minuto. Así acabó el partido.

- Ficha Técnica del partido Sevilla FC 1-1 Girona FC correspondiente a la jornada 23 de LaLiga:

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona (Juanlu 46'), Azpilicueta (Oso 46'), Gudelj, Kike Salas, Suazo; Mendy (Sow 62'), Agoumé, Peque (Ejuke 46'); Maupay y Akor Adams (Alexis Sánchez 73').

Girona FC: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau Martínez, Víctor Reis, Blind; Fran Beltrán (Witsel 55'), Iván Martín (Stuani 96'); Tsygankov, Lemar (Alejandro Francés 73'), Bryan Gil (Joel Roca 73'); y Vanat (Echeverri 46').

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Extremeño). Amonestó a los locales Carmona, Azpilicueta y al entrenador sevillista Matías Almeyda; y a los visitante Echeverri y Gazzaniga.

Goles: 0-1 (2') Lemar; 1-1 (92') Kike Salas.

Incidencias: Partido entre Sevilla FC y Girona FC correspondiente a la jornada 23 de LaLiga disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.