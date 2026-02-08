Almeyda, entrenador del Sevilla, autocrítico tras el empate contra el Girona: "Iba a ser otro error más"

El entrenador del Sevilla FC no quiso entrar a valorar la jugada polémica del posible penalti de la primera parte, se queda con la mejoría del equipo, con la actitud de sus jugadores aunque también señaló que la pena máxima que cometieron es evitable

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, ha atendido a DAZN después del empate de su equipo contra el Girona FC. El argentino no ha querido entrar a valorar el posible penalti de la primera parte y aunque se ha mostrado contento con la reacción y la actitud de sus jugadores ha sido autocrítico por la pena máxima que han cometido.

Matías Almeyda ha comenzado analizando el empate a uno entre el Sevilla FC y el Girona FC. "Ha sido un partido durísimo. Prácticamente estaba perdido. Un primer tiempo muy malo y ya el segundo cambiamos de sistema y creo que fue mejor".

A continuación ha explicado los cambios al comienzo de la segunda parte. "No, ya en los 5, 8 o 10 minutos me daba cuenta de que estaba mal, que estábamos mal, que estábamos tarde. Un rival que sabemos cómo juega, que trata muy bien el balón, que tiene mucha movilidad en el medio. Y bueno, no estábamos evitando lo que habíamos visto que teníamos que evitar. Entonces, teníamos un plan B que era el del segundo tiempo y bueno, creo que salimos con vida el primer tiempo".

Por otro lado, no quiso entrar a valorar el posible penalti en la primera parte por manos de Vitor Reis. "Vi la foto. No la vio el VAR y el árbitro".

Almeyda, entrenador del Sevilla FC, se queda con la reacción de su equipo

Matías Almeyda ha destacado la reacción de los jugadores del Sevilla FC. "Creo que los tres cambios fueron diferentes. Se vio con otro esquema. Y bueno, creo que en el segundo tiempo jugamos de otra manera, pudimos hundir al rival, sabíamos que iban a tener algún contragolpe. Pero valoro mucho el esfuerzo de estos chicos. No era fácil en el partido de hoy, al minuto, ponerse 1-0 y obviamente con la disconformidad total de todo el mundo. Y les valoro la personalidad y las ganas que tienen. Eso va a ser lo que los va a llevar adelante en sus vidas. Uno ya está más grande, uno ha pasado por momentos parecidos, pero siempre les deseo lo mejor a ellos".

También ha destacado la actitud de sus jugadores que nunca se rindieron. "Es que ellos juegan con el alma. Ellos lo intentan. Y sabemos la situación en la cual estamos. Y cuando las cosas no salen como uno pretende, queda todo como camuflado, que está todo mal. Y hay cosas que están bien acá. Por lo menos la entrega que tienen estos jugadores, lo pueden hacer bien, lo pueden hacer regular, pero a nadie le puede mirar y dejar el alma".

Por último, Matías Almeyda ha sido autocrítico con su Sevilla FC por el penalti que hicieron en el último minuto. "iba a ser otro error más, de los cuales tantos errores nos han perjudicado. Hoy nuestro portero pudo salvarlo en el último segundo, pero todo evitable. Evidentemente hay que seguir corrigiendo todas estas cosas a esta altura, pero lo seguiremos intentando".