Oso, orgulloso tras su salto al estrellato y contundente: "No sé lo que interpreta el árbitro en ese momento"

El lateral argentino se mostró contento tras el empate logrado frente al Girona CF, que le ha servido para erigirse como una de las principales armas del equipo de Matías Almeyda

El Sevilla FC, finalmente, ha acabado rescatando un punto de la visita del Girona CF a tierras nervionenses. El guion de la película, casi desde el primer minuto, tenía tintes dramáticos. El tanto de Lemar en el primer minuto de encuentro encendió todas las alarmas de la afición hispalense, que vio como el equipo no era capaz de hacer una primera parte digna en Nervión. Sin embargo, los cambios trajeron una cierta reacción del equipo, que al menos tenía algo más de claridad en la zona de tres cuartos. Y, ante esa insistencia, acabó llegando el tanto de Kike Salas que le dio un punto de oro a los de Almeyda.

Uno de los que provocó ese cambio de rumbo fue el canterano argentino Oso. El lateral ha despertado en el Sevilla FC como una de las principales revelaciones hispalense, siendo de los pocos capaces de dar un aire distinto en un equipo muy previsible. La oportunidad, sin lugar a duda, no la está desaprovechando y eso se lo agradece la afición, que no duda en mostrarle todo su aliento cada vez que dispone de minutos.

Tras el empate en casa, uno de los que ha comparecido ante los medios ha sido el canterano Oso, que no ha dudado en alabar la resiliencia del equipo. "Hay que quedarse con las cosas buenas. La primera parte del equipo no ha sido muy buena, hemos hablado en el descanso y hemos sabido sacar ese orgullo. Eso es lo que nos pide el fútbol y hemos sabido sacar un punto positivo. Hay que quedarse con lo bueno y mejorar también las cosas que hemos fallado", declaró.

Una de las polémicas del encuentro fue la mano de Vitor Reis que pudo haber significado una pena máxima. Sobre esa acción, en los micrófonos de DAZN, ha sido claro. "La hemos vuelto a ver todos, se ve claro que es mano. Lo han llamado desde el VAR, no entiendo que ha pasado. Pedimos respeto en ese sentido, ya que se ve que es mano. No se que interpreta el árbitro en ese momento".

También quiso alabar la labor del portero, Odysseas Vlachodimos, que ha sido salvador una vez más. No tengo palabras. No solo el partido de hoy, sino muchos partidos que hace muchas paradas importantes. Esta parada sabe prácticamente, no como una victoria, pero como si lo fuera. Ponerte uno a uno en el descuento y esa pena del penalti y pararlo en ese minuto, nos ha dado mucho. Porterazo", respondió.

Por último, también hizo referencia a su situación actual, donde está sobresaliendo en este Sevilla de mínimos. "Soy una persona muy tranquila, que sabe llevar los momentos. Confiaba en mí, sabía que iba a llegar este momento y he estado preparado y así se han dado las cosas. Muy contento, me toca seguir, tengo muchas cosas que mejorar y me toca seguir trabajando para que sigan llegando esas oportunidades", finalizó.