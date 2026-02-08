Rajada de Kike Salas por el penalti no pitado: "Somos un club histórico que merecemos respeto"

El central del Sevilla FC, que marcó el gol del empate en el partido contra el Girona FC en el descuento de la segunda parte, se mostró muy crítico con el árbitro Jesús Gil Manzano que no castigó una posible pena máxima en la primera parte por manos de Vitor Reis

Kike Salas fue uno de los protagonistas del empate del Sevilla FC contra el Girona FC después de que el central marcara el gol del empate en los minutos de descuento. El canterano se mostró feliz por su tanto pero también fue muy crítico en los micrófonos de DAZN con el arbitraje de Jesús Gil Manzano que no señaló un posible penalti por manos de Vitor Reis en la primera parte.

Kike Salas da las gracias a Vlachodimos

Kike Salas comenzó dando las gracias a Vlachodimos, ya que el portero paró un penalti en el último minuto. "Sí, nada, estábamos... el equipo volcado, hemos empatado en el 92' próximamente y bueno, es verdad que no podemos conceder esa ocasión ahí al final, que ya queda nada, 30 segundos, y no sé, lo he visto desde la otra banda y nada, pitó el penalti gracias a que Vlachodimos es muy bueno y lo ha parado y nos ha salvado el punto, la verdad".

Por otro lado, el canterano sevillista se ha mostrado contento por el gol que ha marcado. "Sí, bueno, es verdad que la segunda parte hemos mejorado muchísimo porque la primera parte pues prácticamente no nos ha salido nada, hemos entrado que nos han metido en el minuto 1 y... y nada, como te digo, en la segunda parte el equipo estaba volcado, estábamos dejándolo todo, es verdad que nos ha costado quizá tener ocasiones claras, pero bueno, nada, la he cogido de ahí, le he pegado con lo que me quedaba, con el alma y nada, gracias a que hemos cerrado un empate porque han sido los minutos finales".

Kike Salas se queja del penalti no pitado en el partido contra el Girona FC

Finalmente, Kike Salas ha exigido respeto para el Sevilla FC después de que el árbitro Jesús Gil Manzano no pitara un posible penalti por manos de Vitor Reis en la primera parte del partido contra el Girona FC. "No, bueno, es verdad que en el primer tiempo pues quizá no hemos podido gestionar bien los tiempos, estábamos fallando quizás la presión y nada, es verdad que también ha habido un penalti que creo que ha sido bastante clarísimo, le he dado con la mano abierta y nada, creo que somos un club histórico que merecemos respeto, creo que es bastante claro, no sé por qué revisarlo, no sé, no le han dicho nada, pero bueno, no es decisión nuestra la decisión de ellos y bueno, y nada, como te digo, contentos por el trabajo de la segunda parte, que lo hemos dejado todo para poder sacar el empate".