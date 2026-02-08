La polémica del Sevilla - Girona: posible penalti de Vitor Reis, muy claro el de Suazo

Apenas habían transcurrido ocho minutos cuando el central brasileño abría sus brazos en una pugna con Akor Adams, que reclamó pena máxima

No había empezado nada bien el partido para el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un duelo que fue aplazado este sábado por culpa de la borrasca Marta. De esta forma, prácticamente en su primer ataque, el Girona FC abrió el marcador merced a un derechazo raso desde la frontal de Tomas Lemar, que completaba una gran acción en la que Vladislav Vanat la ganó de espaldas, Viktor Tsygankov habilitó a un Hugo Rincón que le desdoblaba y el mediapunta francés sorprendía a Odysseas Vlachodimos, marcando después de tres años de sequía y lesiones.

Sin embargo, pudo empatar el anfitrión a renglón seguido o, al menos, pudo tener una oportunidad pintiparada, ya que Vitor Reis palmeó dentro del área un balón suelto que peleaba también Akor Adams. El nigeriano protestó insistentemente el posible penalti, aunque Gil Manzano, tras consultar aparentemente su pinganillo a la espera de las instrucciones desde la sala VOR de Del Cerro Grande, decidió que el juego continuara, sin revisar la jugada siquiera en el monitor.

Si bien las repeticiones no mostraron con nitidez el toque en la mano derecha de Vitor Reis del esférico, sí había indicios claros de esa interrupción, además con el central brasileño ocupando un espacio antinatural, como dice la norma, al estirar los brazos. El caso es que, con menos claridad, el zaguero procedente del Manchester City repetía la infracción poco después, sin que tampoco el colegiado principal, del comité extremeño, ni su asesor a distancia desde Las Rozas, del madrileño, tomaran ninguna determinación drástica al respecto. Nada que protestar en la acción del penalti en el 95, pues Gabriel Suazo empuja claramente por detrás a Iván Martín para librarse, eso sí, de la roja.

La peor defensa de LaLiga y con casi nula capacidad de respuesta

El golpe infligido por Tomas Lemar nada más arrancar el Sevilla FC-Girona FC, según los precedentes, puede tener consecuencias. De esta forma, de las 13 veces en que los blanquirrojos han empezado por detrás en el marcador en esta edición de LaLiga, en 11 llegaron finalmente derrotas. Esta vez lo empató, gracias Odysseas Vlachodimos. Un peaje que suele pagarse en el Ramón Sánchez-Pizjuán, tanto en cuanto, hasta la fecha, el cuadro que ahora adiestra Matías Almeyda solamente ha ganado cuatro de sus últimos 26 duelos como local. En parte, por su fragilidad defensiva. Y es que, pese a que el RCD Mallorca le empató en la víspera tras caer goleado ante el FC Barcelona, con 38 ya es el equipo más goleado de Primera división.