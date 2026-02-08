La lluvia en Sevilla: aplaza un partido 20 años después; en 2023, con el Real Madrid no pasó lo mismo

El encuentro entre Sevilla FC y Girona FC, de la jornada 23 de LaLiga EA Sports, es el primero que se suspende por culpa del mal tiempo en dos décadas. En concreto, desde aquella recordada granizada contra el FC Barcelona, a las puertas de la primera final europea

El encuentro de la jornada 23 de LaLiga EA Sports entre el Sevilla FC y el Girona FC se disputará a partir de las 16:15 de este domingo, 22 horas después de cuando debía haberse disputado. Los efectos de la Borrasca Marta empujaron a los clubes a pedir un aplazamiento que las autoridades no veían claro y no tomaron hasta apenas dos horas antes del inicio previsto inicialmente, demasiado tarde ya para algunos aficionados que se habían desplazado desafiando la alerta naranja por viento y lluvia en la provincia, el Nivel 1 de emergencia en la ciudad, caídas de ramas o árboles enteros, inundaciones, cortes de carreteras y desperfectos de todo tipo.

La meteorología suspende un partido en el Sánchez-Pizjuán, 20 años después de aquel Sevilla - Barcelona

Hacía 20 años que no se suspendía un choque liguero en Nervión por inclemencias meteorológicas. Fue el 23 de abril de 2006, en un duelo entre el Sevilla FC y el FC Barcelona en la jornada 34 de LaLiga 05/06. El árbitro Teixeira Vitienes y los dos delegados saltaron al terreno de juego del Sánchez-Pizjuán, convertido en una piscina de granizo, para comprobar que el balón no botaba. Apenas una hora después no había ni rastro de agua; pero, aunque el técnico Frank Rijkaard rajó de lo lindo, a ambos les interesaba aplazar.

No en vano, unos días después jugaban compromisos europeos intersemanales en el triunfal camino que llevó a los dos conjuntos hasta acabar levantando la UEFA Champions League, en el caso de los culé, y la primera de las siete UEFA Europa League que adornan las vitrinas nervionenses, derivando en un posterior duelo entre ambos en la Supercopa de España con aplastante victoria blanquirroja.

En mayo de 2023 sí se jugó un Sevilla FC - Real Madrid en un Sánchez-Pizjuán totalmente inundado

No obstante, hay un precedente mucho más reciente en el que se acabó jugando cuando parecía literalmente imposible. El 27 de mayo de 2023, sólo cuatro días de la última final de la Europa League en que jugó el Sevilla FC, en Budapest ante la AS Roma. Ese día visitaba Nervión el Real Madrid en la penúltima jornada de la 22/23.

Apenas hora y media antes de que diese comienzo el choque cayó una monumental lluvia que convirtió en canales los pasillos de las gradas del Sánchez-Pizjuán. El agua caía como cataratas, inundando las cabinas de prensa y los accesos a las tribunas; pero el césped se mantuvo en aceptables condiciones. Tras escampar a tiempo para facilitar la extracción de agua acumulada, el encuentro se jugó con relativa normalidad acabó con marcador de 1-2 para los merengues).

Ante el Girona, sexto partido suspendido por la lluvia en toda la historia del Sevilla

Este encuentro liguero ante el Girona FC pospuesto desde las 18:30 horas del sábado hasta las 16:15 de este domingo es el sexto partido oficial que se suspende por lluvia y mal tiempo en toda la historia del Sevilla FC. Así lo apunta en redes sociales la cuenta @DatosSevillista, quien ha documentado que pasó lo mismo en el mencionado duelo contra el Barça de 2006, así como en citas frente al Albacete en 1998, al Castellón en 1987 (Copa del Rey) y al Racing de Córdoba en 1931.

El Sevilla FC aplaudió el aplazamiento de su partido contra el Girona. En un comunicado destacó que "el club comparte plenamente la medida adoptada por las autoridades", argumentando que "lo primordial es preservar la protección de sus aficionados". "Muchos de ellos, para acudir al encuentro, tenían que efectuar desplazamientos que, dadas las circunstancias climatológicas y fluviales de nuestra provincia y nuestra comunidad, no se podía realizar en unas condiciones mínimas de seguridad", subrayó en una nota que trasladaba "solidaridad y ánimo con todas las personas que están sufriendo los sucesivos temporales" que azotan Andalucía.