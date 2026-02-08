Qué pasó con... Tiberio Guarente: Fue presentado en Itálica con tintes de emperador, pero una grave lesión truncó su carrera en Nervión

El italiano Tiberio Guarente se lesionó de grave duración meses después de ser presentado. Llegó con una rodilla de riesgo, como el jefe de los servicios médicos del club confirmaría luego, y se rompió

Hoy toca recordar a un centrocampista que fichó por el Sevilla FC en 2010 y que fue presentado en Itálica con tintes de emperador. Firmó por cinco temporadas y durante su puesta de largo se postuló como un director de orquesta para el juego sevillista. Hoy, en ESTADIO Deportivo, Qué pasó con… Tiberio Guarente.

A sus 24 años, Tiberio Guarente arribó a Nervión procedente de la Atalanta a cambio de 5’5 millones de euros más una serie de objetivos que nunca cumplió. Firmó por cinco temporadas y su cláusula de rescisión era de 30 millones. Sin embargo, nunca tuvo que hacerse efectiva, pues la carrera de Tiberio Guarente en el Sánchez-Pizjuán duró lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio.

Pocos meses después de su presentación, Tiberio Guarente sería operado de una rodilla de riesgo con la que llegó, tal y como confirmó el propio doctor del club. El italiano, que se vio obligado a pasar por el quirófano, se acabó perdiendo toda la temporada y prácticamente la siguiente. De hecho, no volvería a hacerla hasta las últimas jornadas, en las que acumuló media hora de juego en tres partidos. Y es que el bueno de Tiberio Guarente nunca volvería a ser el mismo tras la lesión. Marcelino García Toral, técnico del Sevilla FC en ese momento, no acabaría de verlo claro, de ahí que no contara con él pese a disfrutar del alta médica durante meses previos.

Sin sitio en el Sevilla, Tiberio Guarente buscó fortuna de nuevo en Italia

Sin sitio en el Sevilla, y ya con Unai Emery en el banquillo sevillista, Tiberio Guarente acumularía un rosario de cesiones en Italia, donde mantenía el cartel pese a la lesión: Bolonia, Chievo Verona, Catania… Incluso se especuló con la posibilidad de que alguno de ellos lo fichara, aunque nunca acabó de concretarse nada al respecto. Finalmente, el italiano se acabría marchando al Empoli tras cuatro temporadas como sevillista. Firmó por un año más otro opcional, aunque acabaría colgando las botas. Y es que la carrera de Guarente estuvo siempre marcada por la tragedia, sufriendo a los 19 años una enfermedad neurológica que, incluso, lo tuvo en postrado una silla de ruedas durante bastante tiempo hasta el punto, incluso, de temer con que no volvería a andar nunca más.

Hoy día, a sus 40 años, Tiberio Guarente disfruta junto a su familia del mar, la pesca y la naturaleza, llevando a cabo una vida alejada totalmente de los terrenos de juego. Un retiro soñado para muchos que, quizá, al bueno de Tiberio Guarente le llegó demasiado pronto, tras no conseguir conquistar Nervión, como se las prometía felices cuando fue presentado en Itálica.