Cómo proceder con entradas compradas y abonos cedidos para el Sevilla - Girona

El club mantendrá la validez el domingo de los tickets adquiridos para el sábado, al tiempo que devolverá el dinero a los que no puedan acudir y ofrece soluciones a sus socios

Aunque ha costado, pues LaLiga esperaba que la Subdelegación del Gobierno y/o la Junta de Andalucía dieran el primer paso, el Sevilla FC-Girona FC previsto para este sábado 7 de febrero a las 18:30 horas se ha aplazado al domingo 8-F a las 16:15, como solicitó el anfitrión a la vista del temporal que azota la provincia y que ponía en riesgo la seguridad de los asistentes, ganando algo de tiempo para la recuperación de sus altas en peor forma. Una vez conseguido lo importante, tocaba implementar una logística adecuada para los que habían adquirido una entrada o usado su carnet, lo que la entidad nervionense ha realizado con presteza.

"Todo aquel abonado que hubiera cedido su localidad y ésta se haya ya vendido, podrá acudir a las taquillas del Ramón Sánchez-Pizjuán desde las 10:00 horas de este domingo para solicitar una entrada y ser reubicado en otra zona del estadio, en función de la disponibilidad. Dicho socio accederá al partido con la entrada, no con su carné, ya que su abono no estará operativo. Al acceder al estadio, el abonado no acumulará el importe adquirido por la venta de su asiento. Todo aquel abonado que hubiera cedido su localidad pero ésta no se haya vendido aún podrá recuperar su asiento hasta la hora del partido desde el portal del socio o en las taquillas del estadio a partir de las diez de la mañana, presentando su abono y su DNI", aclaran desde el club blanquirrojo.

Las entradas seguirán siendo válidas y se podrá pedir el reembolso

"Todas las entradas adquiridas a través de la web oficial y en las taquillas principales serán válidas para este domingo sin necesidad de cambiarlas o modificarlas, por lo que no será necesario que sus titulares hagan gestión alguna. Igualmente, toda aquella persona que haya realizado la compra de entradas a través de nuestra web oficial o en las taquillas del estadio y no pueda acudir al encuentro por el cambio de fecha podrá solicitar la devolución del importe de las mismas con un correo electrónico a [email protected]. Las devoluciones se realizarán a partir del lunes, una vez pasado el partido y comprobado que no se ha accedido con las entradas al encuentro", sentencia el comunicado.

Una decisión bien tomada: lo que podría haber pasado

No ha cesado prácticamente la lluvia en las horas posteriores al aplazamiento del Sevilla FC-Girona FC. Antes al contrario, con precipitaciones intermitentes y fuertes rachas de viento, los accesos y salidas del Ramón Sánchez-Pizjuán se habrían complicado de forma grave. Tanto es así que, por ejemplo, en las redes se han difundido imágenes de árboles caídos como el que muestra la imagen en la misma Avenida Eduardo Dato junto a la que se asienta el coliseo nervionense, frente al Colegio Portaceli, camino que habrían usado cientos de aficionados. Una decisión, por tanto, muy acertada la de no celebrar el choque.