LaLiga anuncia fecha y horario para El Gran Derbi: el Real Betis - Sevilla FC en el Estadio de La Cartuja

El primer derbi en La Cartuja será el plato fuerte de la jornada 26 en LaLiga EA Sports, al que los verdiblancos llegan después de dos victorias seguidas ante los blanquirrojos en otros dos estadios distintos, el Benito Villamarín y el Ramón Sánchez-Pizjuán

El Gran Derbi, el segundo 'round' de la temporada 2025/2026 en este siempre apasionante partido que divide en dos a la capital de Andalucía, ya tiene oficialmente fecha y horario. LaLiga ha anunciado en la mañana de este sábado su programación para la jornada 26 en la Primera división española, que se celebrará entre el viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo con el encuentro entre Real Betis y Sevilla FC en el Estadio de La Cartuja como indudable plato fuerte.

El Gran Derbi entre Betis y Sevilla de la jornada 26 en LaLiga se jugará el domingo 1 de marzo

"LaLiga ha hecho oficial los horarios de los partidos que componen la Jornada 26 de LaLiga EA Sports, que arrancará el viernes 27 de febrero a partir de las 21:00 horas con el encuentro entre el Levante UD y el Deportivo Alavés en el Estadio Ciutat de València, y que finalizará el lunes día 2 de marzo a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu con el duelo entre el Real Madrid y el Getafe CF", ha anunciado el ente presidido por Javier Tebas a través de sus medios oficiales. Como se puede ver en el cuadro de encuentros, Betis y Sevilla se enfrentarán a partir de las 18:30 horas del domingo 1 de marzo en que será el primer derbi liguero en La Cartuja.

Este choque llega con ganas de revancha para el Sevilla FC, que ha perdido los dos últimos encuentros ante el Real Betis. Después de una secuencia de dos victorias nervionenses separadas por cuatro empates consecutivos en medio, los verdiblancos suman dos triunfos. Primero, se impusieron por 2-1 en el Benito Villamarín el día 30 de marzo de 2025. Rubén Vargas adelantó a los blanquirrojos, pero Johnny Cardoso y el Cucho Hernández remontaron para los heliopolitanos; quienes además se llevaron los tres puntos del Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado 30 de noviembre con dianas de Pablo Fornals y Sergi Altimira.

Así llegarán el Real Betis y el Sevilla FC al derbi en La Cartuja

Antes de esta reedición de El Gran Derbi, cada equipo tendrá que jugar tres partidos oficiales que determinarán el momento de forma y el estado anímico en el que llegarán al duelo con el eterno rival. Tras dos meses agotadores, el Real Betis no tiene compromisos intersemanales tras su eliminación en la Copa del Rey y su clasificación directa para los octavos de final de la UEFA Europa League ahorrándose el 'play off' de repesca. Más de lo mismo para el Sevilla FC, quien cayó en la competición copera a mediados de diciembre y sólo tiene por delante LaLiga EA Sports.

Así, los de Manuel Pellegrini visitan a las 18:30 horas de este domingo al Atlético de Madrid y la semana que viene hacen lo propio con el RCD Mallorca el día 15 de febrero a las 21:00 horas, para afrontar dos jornadas seguidas en casa contra el Rayo Vallecano (21-F a las 16:15) y contra el Sevilla FC (1-M a las 18:30). Los de Matías Almeyda, por su parte, juegan dos veces consecutivas en el Sánchez-Pizjuán, contra el Girona FC a las 18:30 horas de este mismo sábado y frente al Deportivo Alavés (14-F, 18:30 horas), y luego irán al Coliseum para medirse al Getafe CF (22-F, 14:00 h) y a La Cartuja.