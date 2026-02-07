Simeone se olvida de la Copa del Rey y hace una petición ante un "Betis herido"

El técnico del Atlético de Madrid baja el balón el suelo tras la actuación de su equipo en La Cartuja y reclama un mayor apoyo de la afición para no verse sorprendidos este domingo en LaLiga por un rival "dolido" tras la goleada del pasado jueves

Tras firmar posiblemente su mejor partido de la temporada en La Cartuja ante el Real Betis, logrando con un incontestable 0-5 el pase a las semifinales de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid vuelve a enfrentarse este domingo al conjunto verdiblanco, esta vez en el Metropolitano y en LaLiga, donde los rojiblancos no pueden fallar para no descolgarse definitivamente de la cabeza.

Han sido muchos los elogios recibidos por el cuadro colchonero por la actuación firmada en el recinto hispalelense, donde más allá de lo abultado del marcador se mostró muy superior a su rival. Pero Diego Simeone, lejos de lanzar las campanas al vuelto, relativizó lo sucedido el pasado jueves y lo enmarcó dentro de una línea continuista, apelando al apoyo de la afición para volver a superar a los de Pellegrini.

“No creo que sea un punto de inflexión. Se jugó bien y hay que seguir en la misma línea en la que veníamos actuando. Este partido tuvimos muchísima más contundencia y eso facilitó todo lo que fue sucediendo. Debemos mantener la misma ilusión y necesitamos a nuestra gente dentro del estadio, que tenga mucho más impulso y energía, que la gente atrás del arco esté cerca del equipo. Porque lo necesitamos y esperamos que puedan estar”, subrayó, descartando además que ese exceso de 'azúcar' les pueda pasar factura negativamente.

“A nivel mental es positivo lo que nos pasó porque refuerza el juego del equipo y el momento, todo lo que tenemos que atravesar de acá para adelante. Tenemos que convivir con esas situaciones excesivas, que los extremos nunca me gustaron, y empezar de cero y competir con un rival que viene herido ante el que, lo vuelvo a repetir, necesitamos a nuestra gente”, insistió.

Sin Barrios, pero con Sorloth y Julián Álvarez

De cara a dicho encuentro, además, el 'Cholo' pierde por lesión Pablo Barrios, que estará de baja durante varias semanas. Pero el técnico argentino cree que hay mimbres suficientes para hacer frente a esta importante ausencia, que se sumas a las de Nico González y Johnny Cardoso, aunque también ha tenido que tirar para ello del filial. “Con los chicos que están disponibles: Vargas, Rodrigo, Llorente y Serrano, al que subimos para acompañarnos. Cualquiera puede ayudar en ese lugar", explicó.

Sí estarán recuperados para mañana tanto Sorloth como Julián Álvarez, dos piezas básicas en ataque, pero el preparador colchonero insistió en el que el equipo está por encima de las individualidades. “No tengo ninguna duda que no dependemos de los goles de Griezmann, Lookman, Sorloth y Julián. Dependemos del juego colectivo, de la pelota parada y todo lo que puedan generar en conjunto. Me pone contento que el equipo haya reaccionado de esa manera en las líneas de más atrás porque está claro porque no solo valen los goles de los delanteros”, señaló.

Prudente don Lookman

Además, Simeone no quiso aclarar cuál es el puesto en el que cree que puede ser más decisivo Ademola Lookman, cuyo debut ante el Real Betis causó sensación. “Intentaremos de a poco irnos conociendo. Él al equipo y nosotros a sus características ofensivas, ese criterio que tiene para atacar e ir buscando con el equipo lo que mejor convenga en consecuencia de lo que necesitamos”, destacó.

No piensa en las semifinales de Copa del Rey

Por otro lado, con respecto al cruce ante el FC Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey, ni siquiera quiso hacer mención, poniendo sus cinco sentidos en el duelo liguero de este domingo. “No tengo nada que opinar de ese partido todavía. Necesitamos hablar del que nos importa, que es el del Betis. No será igual que el de Copa, será diferente. Nos enfrentamos a un equipo dolido, golpeado por el partido que jugamos en su campo. Tenemos que estar atentos”, zanjó.