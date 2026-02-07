El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, admite sus errores pero responde a las críticas: "¿Hasta dónde queremos llegar?"

"Tenemos que estar muy conscientes de lo que somos capaces de hacer y hasta dónde queremos llegar", reflexiona el chileno, quien promete pelear en los otros dos frentes al ser preguntado por el mayor nivel de críticas a su trabajo desde su fichaje en 2020

La eliminación del Real Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey con el 0-5 encajado el pasado jueves ante el Atlético de Madrid ha hecho mucho daño y ha acentuado las críticas que subyacen desde hace tiempo debido a la irregularidad que el equipo verdiblanco viene mostrando a pesar de haberse clasificado directamente para los octavos de final de la UEFA Europa League y se estar quinto en LaLiga EA Sports.

Antes de visitar este domingo al conjunto colchonero en la jornada 23 de LaLiga, Manuel Pellegrini ha pasado por sala de prensa para admitir sus errores, pero también para responder a las fuertes críticas que ha recibido en las últimas horas. A buen seguro, el mayor nivel de dudas en su trabajo desde aquellos primeros meses posteriores a su fichaje en 2020.

El Betis de Pellegrini nunca ha ganado en el Metropolitano

"Bueno, las estadísticas están ahí para batirlas. Sin lugar a dudas, enfrentar al Atlético Madrid en su campo no es una tarea fácil. Pero, personalmente, no me centro en la parte estadística, a nivel personal. Me gustan más las estadísticas generales. Dentro de la temporada, ver qué es lo que se hace, qué se consigue, qué se puede hacer mejor, qué se hizo peor... Dentro de eso, por supuesto, hay lunares importantes". "Nosotros hacemos autocrítica en todos los partidos. Al día siguiente, vemos el vídeo y hacemos autocrítica cuando ganamos y cuando perdemos. Unas son más intensas, otras lo son menos. Depende de cuando se cometen una mayor o menor cantidad de errores. A lo mejor el equipo juega exactamente igual que el año pasado cuando les ganamos 1-0 al Atlético de Madrid. Los partidos cambian, los rendimientos cambian, las funciones cambian... Hay un montón de cosas que no es tan fácil solucionar desde afuera".

El Betis intenta sanar la herida que deja el 0-5 ante el Atlético en Copa del Rey

"Desgraciadamente, fue un partido con muchos errores. Además, el rival jugó un gran partido porque tiene jugadores de buena calidad para hacerlo. Nos dolió a todos mucho la derrota, además por ser en nuestro campo y con nuestro público. El camino para seguir es justamente desde la autocrítica. Cometimos errores defensivos muy importantes. Hasta el 2-0 el partido estuvo bastante equilibrado. Tenemos que estar muy conscientes de lo que somos capaces de hacer y hasta dónde queremos llegar".

Pellegrini responde a las críticas sobre su planteamiento y al irregular inicio de 2026 en el Betis

"Bueno, es un tema del que podríamos conversar muchísimo más largo, quizás en otro momento. Cuando uno perdió 0-5, tratar de dar justificaciones... La crítica la acepto plenamente. Mucho más cuando hay un resultado tan expresivo".

"Ser técnico es distinto a ser periodista. Cuando uno es periodista, todas las soluciones que se dan a través de la escritura son fáciles. Pero son muchas las consideraciones que los técnicos ven en los juegos. Cuando uno juega así y recibe cinco goles me habría gustado cambiar a los 11 al descanso; pero por algo uno también elige esa formación inicial, con muchísima más información de lo que va pasando en la semana de la que tiene el trabajo periodístico".

15 goles en contra en los tres últimos partidos contra Atlético, Real Madrid y Barcelona

El Betis no compite ante los equipos más poderosos. Visita al Atlético después de ese 0-5 en La Cartuja, que se suma al 5-1 ante el Real Madrid en diciembre y el 3-5 contra el FC Barcelona, en noviembre: "Contento lo mismo: lo más importante es la parte global. Hay distintas maneras de pensar cuál es la mejor manera de crecer como club y jugar como equipo chico ante los equipos grandes tratando de mantener un nivel. Pero acepto plenamente esa crítica al equipo".