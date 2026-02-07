España - Portugal de Fútbol Sala | Horario, canal y dónde ver en TV la final del Europeo Masculino 2026

Tras 10 años de espera, el combinado dirigido por Jesús Velasco tiene este sábado 7 de febrero la posibilidad de recuperar el cetro europeo ante Portugal

Llegó el gran día. Este sábado 7 de febrero, con el Arena Stožice de Liubliana (Eslovenia) como escenario, la selección española de fútbol sala tiene la oportunidad de reconquistar, ante Portugal, la corona europea una década después de su último título continental.

No será una misión sencilla. Los portugueses han ganado los dos últimos Europeos y la última vez, en este mismo recinto, se impusieron a España en 2018 por 3-2 en la primera de las dos finales que han protagonizado las dos selecciones, ya que en el otro precedente cayó de lado español en 2010 por 2-4.

La realidad es que tanto España como Portugal han cumplido los pronósticos, ya que eran consideradas ampliamente favoritas para llegar a la batalla definitiva. Primero dominaron en sus grupos y no han fallado en las eliminatorias.

España, al frente del palmarés continental

Centrándonos en la selección dirigida por Jesús Velasco, tenemos que esta domina el palmarés de la Eurocopa con 7 títulos en sus vitrinas, lo cual hace que el deseo por acabar con esta travesía por el desierto que le ha llevado a no levantar un trofeo desde la cita continental de 2016, sea aún mayor.

El seleccionador, que llegó al cargo el 1 de noviembre de 2005, desea cerrar el círculo de éxito, porque su debut fue en un amistoso, precisamente contra Portugal, con victoria por 0-1 en la localidad portuguesa de Sines. Ahora los lusos son el último escollo para que La Roja vuelva a mandar en el Viejo Continente.

A qué hora es el España - Portugal de fútbol sala

La selección española masculina de fútbol sala se enfrentará a Portugal este sábado 7 de febrero en la final del Campeonato de Europa de Fútbol Sala Masculino 2026. El duelo entre españoles y portugueses está previsto para las 19:30 horas -hora peninsular española- en el Arena Stozice de Liubliana (Eslovenia).

Dónde ver por TV este España - Portugal del Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de fútbol sala y los grandes acontecimientos en los que participa. Y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que los partidos del equipo de Jesús Velasco en el Europeo de fútbol sala Masculino 2026 se pueden ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre este torneo, con especial hincapié en lo que hace la selección española de futsal.