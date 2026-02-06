De verdugo de España a campeón de Europa: Países Bajos retiene la corona

Las chicas neerlandesas definen en los penaltis contra Hungría para reeditar su título como mejor selección del Viejo Continente

Punto y final. Países Bajos se ha proclamado campeón de Europa por segunda edición consecutiva. En un partido muy igualado contra Hungría, las neerlandesas acabaron resolviendo en penaltis tras un empate a 10 en la final del Europeo femenino de waterpolo disputado en Funchal (Portugal).

No se puede decir que sea sorpresa alguna. Hablamos de la selección más laureada del continente, la cual amplía su palmarés con su séptimo oro tras una última batalla muy reñida. Dirigidas por Simone van de Kraats, autora de tres goles y MVP del torneo, y respaldadas por las diez paradas de Laura Aarts, remontaron un 3-1 con el que habían cerrado el primer acto y, en una tanda de penaltis sin fallo, rubricaron el triunfo.

La victoria fue para Países Bajos, pero nada se puede reprochar a las húngaras, que nunca se dejaron intimidar por el palmarés de la selección más exitosa del continente. El peso de los títulos, imponente en la historia, no encogió a las magiares, decididas a imponer su guion desde la primera posesión.

En un pulso entre las dos mejores defensas del campeonato, el equipo de Sándor Cseh leyó mejor el plan rival y construyó la primera ventaja desde su pilar más fiable. Ató en corto a unas neerlandesas sin lanzamientos frascos ni fluidez ofensiva, con Lola Moolhuijzen como único recurso para maquillar el parcial (3-1). Aun así, las vigentes campeonas no se descompusieron. Bajaron revoluciones, corrigieron la precipitación inicial y devolvieron el golpe con un rotundo 0-4 (3-5, min. 14), lideradas por Simone van de Kraats, eje de cada ataque y autora de dos de esos tantos.

Al igual que pasó ante España, que quedó apeada la no poder ganar por dos goles a Países Bajos en la main round, las centroeuropeas primero mostraron una enorme capacidad de reacción y por último temple para nunca perder la cara al partido.

Un último minuto de imprecisiones para llegar a penaltis

El partido llegó a los cuatro últimos minutos con 9-10 a favor de las neerlandesas. Tras un tiempo muerto, Panna Tiba logró romper el muro de estas y llevar el partido al último minuto empatado (10-10, min. 31). A partir de ahí, las imprecisiones y el nerviosismo se apoderaron de ambos equipos, y la actuación de las porteras llevó a que el título tuviera que decidirse en los penaltis.

La portera suplente húngara, Zsófia Golopencza, heroína en semifinales al detener los tres primeros lanzamientos de Grecia y permitir a Hungría soñar con el oro, esta vez no pudo inclinar la balanza. Países Bajos estuvo impecable en la tanda y Lola Moolhuijzen firmó el penalti definitivo para revalidar el título continental.

Ficha técnica:

10 (3) - Hungría: Neszmely; Szilagyi (-), Valyi (2), Varro (2), Domsodi (-), Sumegi (-), Aubeli (-), Keszthelyi (2), Leimeter (-), Rybanska (-), Farago (-), Garda (2), Tiba (2) y Golopencza (p.s).

10 (5) - Países Bajos: Aarts; Hicks (-), Van de Kraats (3), Schaap (-), Keuning (2), Bosveld (2), Bente Rogge (-), De Vries (-), Joustra (1), Lieke Rogge (1), Moolhuijzen (1), Ten Broek (-), Gorter (-) y Van den Dobbelsteen (p.s).

Parciales: 3-1, 1-4, 2-2, 4-3.

Árbitros: Aurely Bouchez (FRA) y Hendrik Schopp (GER). Eliminaron a Nora Sumegi por parte de Hungría.

Incidencias: Final del Europeo femenino de waterpolo, que se disputa en el Complejo Olímpico de Piscinas de Funchal (Portugal).

*En el partido por el bronce, Grecia venció a Italia por 15-8 (5-1, 5-3, 5-2, 0-2).