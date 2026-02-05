Jon Rahm habla claro desde el LIV Golf de Riyadh: "No me gusta que no se nos trate igual que al resto"

El jugador español celebra que se otorguen puntos para el ranking mundial a los torneros de LIV Golf para la temporada 2026, pero no entiende que se lleve a cabo con restricciones

Sí, pero no. Jon Rahm no es hombre de morderse la lengua y menos cuando cree que se está siendo injusto en algún asunto. Por ello, tras la primer jornada del torneo Riyadh no ha tenido problema a la hora de dejar claro que le parece fantástico que los torneos del circuito LIV Golf puntúen para el ránking mundial, pero que no entiende los condicionantes que les han impuesto, como es el hecho de que sea algo que solo afecte a los 10 primeros de la clasificación.

Tal análisis responde al hecho de que el Ránking Mundial Oficial de Golf (OWGR, por sus siglas en inglés), la institución encargada de elaborar la clasificación de los mejores golfistas, anunciase hace un par de días que ha tomado la decisión de otorgar puntos para el ranking mundial a los torneros de LIV Golf de cara a la temporada 2026. ¿Cuál es el problema? Que los puntos de clasificación se asignarán a los 10 primeros clasificados (y empatados) en los torneos individuales, lo que reconoce que hay una serie de áreas en las que el LIV no cumple los criterios de elegibilidad establecidos por el OWGR.

Jon Rahm toma la palabra

"Es fantástico que estemos sumando puntos. Es fantástico que se nos reconozca de alguna manera. Dicho esto, no me gusta que no se nos trate igual que al resto de torneos. Parece que las reglas que se han establecido no se nos aplican realmente a nosotros, ya que solo 10 de nosotros obtenemos puntos. No me parece justo. En torneos (de otros circuitos) con inscripciones pequeñas que hay a lo largo del año los jugadores obtienen todos los puntos", expresa antes de señalar que es obvio que aún queda camino por recorrer.

"Hay trabajo por hacer. Aunque es bueno para algunas personas, podría hacer que algunos jugadores perdieran puntos en la clasificación mundial en lugar de ganarlos, porque terminar en el puesto 11 es básicamente un corte fallido, y ya estamos sumando al divisor", agregó el español.

Agradecido a la que el LIV Golf haya apretado en tal dirección

Siendo una demanda común a todos los golfistas adscritos al LIV Golf, el jugador vasco quiere agradecer al circuito árabe que haya puesto todo de su parte para dar este importante paso hacia la normalización del golf. "Estoy agradecido de que LIV Golf haya puesto un pie en la puerta y de que exista la posibilidad de que se reconozca al LIV como un circuito, como debería ser", sentencia.