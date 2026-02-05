Brillante debut de Jon Rahm en el LIV Golf de Riyadh

El 'León de Barrika' se queda a solo dos golpes de los líderes del primer torneo del año en el circuito árabe: Thomas Detry y Peter Uihlein

Parece que Jon Rahm ha empezado entonado el año 2026. El dos veces (y vigente) ganador del LIV Golf ha cerrado su debut en el torneo de Riyadh con una gran vuelta que le permite estar a solo dos golpes de los líderes, el belga Thomas Detry y el estadounidense Peter Uihlein. Para ser exactos, el 'León de Barrika' ha cerrado la primera jornada con un total de 67 golpes (5 bajo par) para subrayar su condición de favorito como actual campeón del circuito.

Dertry, nuevo en el LIV Golf, entregó una tarjeta con siete birdies sin fallos y Uihlein firmó cinco birdies y un eagle sin borrones para comandar la tabla en Riyadh con un golpe menos que el australiano Elvis Smylie y dos de margen sobre un grupo de seis jugadores en el que, además de Rahm, están el sudafricano Louis Oosthuizen, el surcoreano An Byeong-hun, el estadounidense Talor Gooch , el inglés Tyrrell Hatton y el colombiano Sebastián Muñoz.

Profundizando un poco más en la vuelta de Jon Rahm tenemos que la regularidad fue su mayor aliado, ya que lejos de alternar grandes aciertos con errores, en esta ocasión se dedicó a coger calles y buenas posiciones de green para cerrar su actuación con cinco birdies y ningún bogey.

La clasificación por equipos del LIV Golf de Riyadh

En lo que concierne a la clasificación por equipos, esta la lidera con -13 el Torque GC del chileno Joaquin Niemann, los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz y el colombiano Sebastián Muñoz. A dos golpes está el Legion XIII de Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surratt.

En clave española, el equipo Fireballs GC de los españoles Sergio García (-4), Josele Ballester (-1), Luis Masaveu (+3) y David Puig (-3) es décimo con -5. Sí, tiene gran margen de mejora de cara a las siguientes jornadas.

El LIV Golf pasa de los 54 a los 72 hoyos

El LIV Golf, la liga saudí financiada por Arabia Saudí, comenzó esta semana su quinta temporada con el tradicional torneo nocturno de Riad, que inaugurará el nuevo formato de la competición, con cuatro rondas (72 hoyos) en lugar de tres (54), al estilo de los circuitos tradicionales, lo que le permite puntuar por primera vez para el ránking mundial.