UFC Vegas 113 o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Bautista vs Oliveira como combate estelar

La UFC vuelve con los Fight Night en el Apex de Las Vegas y con un gran combate entre el norteamericano Mario Bautista el brasileño Vinicius Oliveira en el peso Gallo

Tras arrancar el año en la UFC con dos eventos numerados, el Apex de Las Vegas acoge el primer UFC Fight Night de 2026. El llamado UFC Vegas 113 tendrá como combate estelar una lucha entre el estadounidense Mario Bautista el brasileño Vinicius Oliveira, noveno del ranking y undécimo, respectivamente, del peso Gallo.

Pese a no ser de los ránkings más altos, ambos llegan con una trayectoria que augura una gran pelea. Mario Bautista llegaba con ocho victorias seguidas y estaba a las puertas del combate por el título antes de caer en octubre ante Umar Nurmagomedov en el UFC 321 por decisión unánime. Cuenta con victorias recientes ante excampeones como José Aldo y Patchy Mix.

Mientras, Vinicius Oliveira es una de las estrellas emergentes en la compañía, ya que está invicto y suma cuatro triunfos desde su debut en la UFC, entre ellos uno sobre Said Nurmagomedov, que también participa en este evento.

Como combate coestelar, dos luchadores en el Top-10 del peso Mosca, el iraquí Amir Albazi y el japonés Kyoji Horiguchi, sexto y octavo respectivamente. La velada se completará con la presencia de otros tres luchadores rankeados, entre ellos un Jailton Almeida que tratará de recuperar el paso hacia el título del peso Pesado tras su derrota en diciembre frente a Volkov. La china Wang Cong y la brasileña Eduarda Mour, 12 y 13 del peso Mosca femenino son las otras dos representantes en los combates preliminares, en este caso, con ránking en la UFC.

Cartelera estelar o principal del UFC Vegas 113

Mario Bautista vs Vinicius Oliveira (Peso gallo)

Amir Albazi vs Kyoji Horiguchi (Peso mosca)

Jailton Almeida vs Rizvan Kuniev (Peso pesado)

Michal Oleksiejczuk vs Marc-Andre Barriault (Peso medio)

Jean Matsumoto vs Farid Basharat (Peso gallo)

Dustin Jacoby vs Julius Walker (Peso semipesado)

Cartelera preliminar del UFC Vegas 113

Alex Morono vs Daniil Donchenko (Peso wélter)

Nikolay Veretennikov vs Niko Price (Peso wélter)

Bruna Brasil vs Ketlen Souza (Peso paja femenino)

Said Nurmagomedov vs Javid Basharat (Peso gallo)

Wang Cong vs Eduarda Mour (Peso mosca femenino)

Muin Gafurov vs Jakub Wiklacz (Peso gallo)

Klaudia Sygula vs Priscila Cachoeira (Peso gallo femenino)

A qué hora es el combate entre Mario Bautista y Vinicius Oliveira

La velada tendrá lugar este sábado 7 de febrero de 2026 desde el Ápex Arena de Las Vegas (Estados Unidos), recinto con capacidad para albergar unos 3.500 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Vegas 113 se disputa a partir de las 00:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Mario Bautista y Vinicius Oliveira, dará inicio a partir de las 03:00 horas de la madrugada (horario peninsular español).

Dónde ver por TV la pelea de Mario Bautista y Vinicius Oliveira

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Mario Bautista y Vinicius Oliveira, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max. El evento empieza a las 00:00 de la madrugada y podrá verse en España a partir de las 02:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el Ápex Arena de Las Vegas.