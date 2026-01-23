El sueño de ver a Ilia Topuria en la Casa Blanca choca con otro muro

Paddy Pimblett asegura qu no quiere pelear tampoco en Washington y todo queda en manos de un Justin Gaethje enfadado con lo que cobra, pero que está deseando ganarle a todos: "Voy a vencer a Paddy, voy a vencer a Ilia…"

Ilia Topuria no pelea este sábado en Las Vegas. El luchador hispano-georgiano ni siquiera está allí. Y, sin embargo, está más presente que nunca. En el T-Mobile Arena se decide su próximo rival entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje, una pelea que decidirá un campeón interino del peso Ligero y que coronará el UFC 324, que cuenta con luchadores espectaculares como el excampeón Sean O'Malley o los pesos pesados Waldo Cortés Acosta y Derrick Lewis.

Es el evento con el que arrancará el nuevo contrato con Paramount, que cambiará el panorama televisivo de la UFC en Norteamérica y que estaba pensado para que lo inaugurara Ilia Topuria antes de que renunciara a luchar a principios de año al estar centrado en el proceso de divorcio que tiene entre manos.

Sobre este contrato se ha hablado mucho en los últimos días, ya que había quien decía dentro de la UFC que los luchadores serían directamente beneficiados, algo que ha negado uno de los implicados: Justin Gaethje. "Daniel Cormier dice que todos van a cobrar más en esta cartelera. No voy a ganar ni un dólar más de lo que habría ganado si este acuerdo con Paramount no se hubiera concretado", señala The Highlight en referencia a las palabras de uno de los exluchadores que ahora comentan la UFC.

Gaethje, de hecho, se quejó de haber ganado muy poco dinero a lo largo de su carrera, pese a los muchos triunfos que ha logrado y al tiempo que lleva en activo. "Haber ganado un total de 14 bonus en mi carrera y no haber llegado ni al millón de dólares... No es correcto. Debería haber ganado muchísimo más. Debería de haber tenido oportunidades mejores para hacer cosas inteligentes con mi propio dinero", afirma el luchador, que por eso no piensa dejar escapar esta oportunidad y manda un aviso a Topuria.

"Una vez consiga ese cinturón, no voy a parar. Voy a vencer a Paddy, voy a vencer a Ilia, y luego necesito vencer a Max (Holloway), a Charles (Oliveira)... ambos me vencieron", señala Justin Gaethje en una entrevista en Paramount +.

Paddy Pimblett no quiere luchar tampoco en la Casa Blanca

Para los norteamericanos sería un sueño poder ver a un compatriota peleando en la Casa Blanca contra Topuria el próximo 14 de junio, algo a lo que Paddy Pimblett se niega. "No podría tener a todos mis amigos y familiares allí. Es solo por invitación. No querría dejar a nadie fuera", señala el británico en una entrevista con el excampeón de la UFC Michael Bisping, donde reconocía que ha comprado 250 entradas para el UFC 324 de este sábado con el objetivo de tener a todo su equipo, familiares y amigos en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Pimblett no duda en que ganará a Gaethje y, de hecho, se ha centrado más en las últimas semanas en mandarle mensajes a Ilia Topuria que en estar atento a su contrincante. Ya le dijo que no pelearía en abril y ahora, tampoco, en junio. "No me echará atrás después de un año parado, bastardo", avisaba un Pimblett que también quiere pelear con Arman Tsarukyan "para callarle la boca". "Es un pequeño tonto y me encantaría darle una paliza. Todo el mundo cree que tiene unas habilidades de lucha increíbles, pero yo no lo creo", indica el británico, que no hace muchos amigos más allá de Tom Aspinall, con el que entrena.