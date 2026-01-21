Paddy Pimblett frena el regreso de Ilia Topuria

"Va a tener que esperar. Él me hizo esperar a mí", asegura el británico sobre la posibilidad, señalada por Topuria, de que su pelea pudiera ser en abril o mayo

La UFC regresa este fin de semana con la celebración del evento numerado número 324. Un evento histórico que abre el contrato de la Paramount y que en un principio se pensó para que en él peleara Ilia Topuria, antes de que el hispano-georgiano decidirá anteponer su situación personal y regresara su vuelta al octágono.

La ausencia de Ilia la resolvió la UFC con la creación de un combate por el cinturón interino del peso Ligero entre dos de los principales aspirantes: Paddy Pimblett y Justin Gaethje. El británico era el favorito para enfrentarse a Topuria, pero Gaethje había alzado la voz para impedir que alguien con menos ránking le quitara su oportunidad. Ahora, ambos tendrán la ocasión de ganarse plaza en esa pelea ante El Matador, ya que el vencedor del duelo de este sábado será el rival de Topuria a mediados de 2026.

Así lo dijo en su día el máximo dirigente de la UFC, Dana White, y así lo confirmó una vez más Ilia Topuria la semana pasada, cuando señaló en X que no lucharía con Arman Tsarukyan su próximo combate, como algunos le pedían, sino que sería con el ganador del Gaethje-Pimblett.

El menor de los hermanos Topuria también confirmó las fechas de su próximo combate. Él dejó abierta la horquilla entre abril y junio, aunque la idea de la UFC es tenerlo en el gran evento que prepara para el 14 de junio en la Casa Blanca. De hecho, la UFC empezará a negociar ese evento a raíz de conocer el ganador de la pelea de este próximo fin de semana. El hecho de que Topuria ampliara a esos dos meses es para no presionar a una UFC, que debe poner a dos campeones para liderar los eventos de abril y mayo, y dejar a los mejores para junio.

Pimblett, no obstante, se lo ha tomado al pie de la letra y no ha dudado en dejarle claro a Topuria que él en abril no pelea. "Va a tener que esperar. Él me hizo esperar a mí, así que puede esperar unos meses. En abril no va a ser, muchacho... No voy a pelear en abril, por mí que se coma una mierda. Pelearé como en junio o julio", señala el británico sobre la fecha de su regreso.

Paddy Pimblett se ha centrado en hablar más de Topuria que de Gaethje en los últimos tiempos, como su la pelea de este sábado la tuviera ya ganada. Sin embargo, es el estadounidense y no él el favorito, pues el británico sólo ha ganado a un luchador rankeado en la UFC y deja muchas dudas sobre si debe ser el candidato a pelear por el cinturón de campeón.