La UFC desplaza a Ilia Topuria

Jon Jones vs Alex Pereira en el UFC Casa Blanca, Makhachev vs Morales en julio, Conor McGregor en verano... La fecha y posición del duelo entre Ilia Topuria y Justin Gaethje crea cada vez más dudas

Hasta que Dana White no desvele el UFC Casa Blanca, algo que se esperaba para esta semana, las especulaciones mandan y ahí no sale bien parado el luchador español Ilia Topuria, cuyo combate con Justin Gaethje no aparece a día de hoy entre los principales que se barajan para los dos grandes eventos de este verano.

Con la vista puesta en el posible combate entre Topuria y Makhachev a final de año, la prioridad es conocer cómo se repartirán sus combates previos entre junio y julio y cómo lo hacen los Conor McGregor, Alex Pereira...

En este sentido, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que el combate que encabece el gran evento que va a celebrarse en Washington el próximo 14 de junio lo disputen Alex Pereira... y Jon Jones. Las posibilidades de que regrese el nombre más grande que ha dado la UFC ha ido ganando terreno desde que se ofreció hace unos meses.

El regreso de Jon Jones para encabezar el UFC Casa Blanca

Y el hecho de que la pasada semana se confirmara que Alex Pereira dejaba vacante el cinturón del peso Semipesado para pelear por el del peso Pesado ha alimentado esa posibilidad. Ese sería uno de los combates más importantes de la historia de la UFC. Y no sólo por Jon Jones, sino porque, de ganar Alex Pereira, sería el primer tricampeón de UFC.

Quien parece que no estará es un Conor McGregor que "volverá este verano", pero no en un evento que no dejará ganancias. "No parece que Conor vaya a estar en la Casa Blanca. Tienen la International Fight Week programada para el 11 de julio y hay más posibilidades de que pelee en esa cartelera que en la Casa Blanca. No se gana dinero con el evento de la Casa Blanca", anunciaba el conocido analista canadiense Ariel Helwani, que es el mismo que ha filtrado la posibilidad de Jones y Pereira.

"Estoy negociando con la UFC sobre la pelea, ya sea en la Casa Blanca u otro sitio. En algún momento del verano, Conor McGregor regresará", aseguró el propio peleador irlandés a 'Drinklitt', cuando era preguntado por al fecha de su regreso.

Islam Makhachev, con Morales antes que con Garry

La tercera 'pata' de todo este entramado es un Islam Makhachev que, pese a que ha manifestado su deseo de pelear en ese evento de junio, asume que no será ahí su reaparición. Su agente desveló hace tres días que estaban preparando uno de los mejores combates de la historia, que se prevé sea ante Ilia Topuria a finales de año, pero antes defendería su título de peso Wélter en la UFC Fight Week que se va a celebrar en julio.

Su rival, en este caso, no sería Ian Machado Garry, como se había hablado en un principio, sino Michael Morales. Con él se enfrentaría el próximo 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Todos estos movimientos dejan en un segundo plano la pelea entre Topuria y Gaethje, que está confirmada, pero no tiene fecha. Si como todo parece el español pelearía con Makhachev a final de año, su combate no puede retrasarse más allá de junio o julio, lo que obligaría a no ser una pelea estelar y estar por detrás de la de Jon Jones-Alex Pereira, de la que tenga Islam Makhachev o, incluso, de Conor McGregor.

Ilia Topuria ha dejado claro que está para lo que la UFC diga, pero sería extraño que el actual número 2 del ránking libra por libra no liderara uno de los grandes eventos que se avecinan para los meses de junio o julio, como todo hace indicar tras lo movimientos que se están desvelando. La comparecencia de Dana White se espera más que nunca...