El agente de Makhachev refuerza la opción de una inminente pelea con Ilia Topuria: "Estad atentos"

Tanto Charles Oliveira como el luchador español creen que ese combate se dará a final de año y Ali Abdelaziz avisa que se prepara "una de las mayores peleas que la UFC puede hacer hoy en día"

"Creo que para finales de año -Ilia Topuria- peleará contra Makhachev por el título wélter y dejará vacante su cinturón. Creo que la pelea entre Topuria e Islam se dará, pero no en la Casa Blanca. Creo que se dará más adelante este año. Definitivamente, es algo que Topuria quiere e Islam también ha estado hablando de ello, así que es una pelea que generará mucho dinero y mucha gente querrá verla", señalaba hace unos días Charles Oliveira en una entrevista en Olhar da Luta, donde el último rival del español hablaba sobre su futuro y el de la división en la que pelea, que ahora lidera El Matador.

Topuria pareció ratificar las palabras de Charles Oliveira este pasado jueves en el directo de Kick que hizo con Adin Ross, donde dejaba claro que también era su intención luchar con el daguestaní antes de que acabase 2026, pese a que su combate con Justin Gaethje, probablemente, se celebre en julio.

"Quiero acabar el año peleando con Makhachev. El escenario perfecto para mí sería pelear con él en la división de peso wélter porque de esa manera podría recoger mi tercer cinturón", afirmaba Ilia Topuria, que ofrecía a la UFC como alternativa una idea revolucionaria.

"También sería un gran escenario para mí luchar entre 155 y 170 libras y crear un nuevo cinturón. ¿Por qué no llamarlo libra por libra? Porque él es el número uno y yo soy el número dos en este momento, aunque para mí mismo yo soy el número uno. Pero si metes a los dos mejores del mundo y colocas el cinturón libra por libra en el medio, el que gane será el mejor", sentenciaba el hispano-georgiano.

Aunque Makhachev se había mostrado en sus últimas declaraciones propenso a aceptar al fin la pelea, reconocía que Topuria tiene ya rival -Gaethje- y que su combate deberá esperar. A priori, la pelea del daguestaní iba a ser ante Ian Machado Garry, pero su agente ha advertido que no es esa la que están trabajando y que va a ser mucho más grande, por lo que ha vuelto a crear incertidumbre con que pueda darse la lucha ante Topuria que todos desean.

Negativa de Makhachev a Garry por una pelea "superior"

"Esto es, os lo puedo decir, la UFC trabajando en una gran pelea para Islam Makhachev y el nombre de Ian no está de por medio. Será mucho más grande. Una de las mayores peleas que la UFC puede hacer hoy en día. Estad atentos", asegura Ali Abdelaziz, que en su momento pretendía enfrentarle a Israel Adesanya, a quien también representa.

Apenas unas horas antes, el propio Ian Machado Garry le había lanzado un pildorazo a Makhachev ante la tardanza a la hora de cerrar su pelea. "Él necesita más tiempo. Imagina ser el número uno del pound for pound mundial y necesitar MÁS tiempo", escribió. Un mensaje similar al que en su día envió Paddy Pimblett a Topuria, sin saber que el español estaba hablando con la UFC otras alternativas.

Una gran pelea se aventura a tenor de las palabras de Abdelaziz. Que vuelva a aparecer o no el nombre de Ilia Topuria en ese horizonte está por ver. Si finalmente se confirma la cartelera del evento UFC Casa Blanca esta semana se aclararán muchas cosas para junio y también para julio, donde habrá otro gran evento coincidiendo con la semana de la lucha del UFC.