Kavanagh acaba con el mito del 'Assassin Baby' en el UFC México

El británico, sin ránking en la UFC, bae al dos veces campeón del peso Mosca, Brandon Moreno, en un Arena de México desolado por ver perder a su héroe

El británico Lone’er Kavanagh dio un gran disgusto a los miles de aficionados que se agolpaban en el Arena de México para ver ganar a Brandon Moreno después de vencer con claridad a 'The Assassin Baby' en un UFC México 2026 plagado de buenos cobates y en el que sólo se vieron dos derrotas mexicanas en toda la noche.

El peleador británico, que entrará de lleno en el Top-15 del peso mosca, arruinó la fiesta mexicana ante el dos veces campeón de la división y logró así el mejor triunfo de su carrera.

Kavanagh dejó su marca en 10 peleas ganadas, 4 por la vía rápida, y una derrota tras una pelea que dominó desde la distancia, castigando arriba y abajo a un ensangrentado Moreno, que trató de cambiar en signo de la pelea en los dos últimos 'ronds' llevándola al suelo, sin que su rival se lo permitiera. “Este es un país asombroso, él un gran rival, pero hoy fue mía esta pelea. Él es una leyenda, pero me preparé muy bien y por eso nos llevamos un gran resultado”, indicaba Kavanagh al final del combate.

Esta decepción de la afición mexicana contrastó con la alegría que se habían llevado antes con la victoria de David Martínez ante un Marlon 'Chito' Vera que encadena su cuarta derrota consecutiva, una serie que empezó tras caer ante Sean O'Malley en la pelea por el título del peso Gallo.

El 'Doctor' Martínez fue claramente superior a un Vera que sigue sin parecerse al campeón de hace unos años. Los dos primeros asaltos se saldaron con dos derribos del mexicano, que supo resguardarse en la tercera manga, en la que Vera trató, a la desesperada, finalizar a su rival, algo que no logró.

La otra derota meicana llegó a manos de Daniel Zellhuber, que se vio totalmente superado por King Green desde el principio. El árnitro tuvo que parar la pelea en el segundo asalto ante el excesivo castigo que estaba sufriendo el mexicano.

Resultados cartelera principal del UFC México 2026

Lone’er Kavanagh vence a Brandon Moreno por decisión unánime (peso mosca)

David Martínez a Marlon Vera por decisión unánime (peso gallo)

King Green a Daniel Zellhuber por KO en el segundo asalto (peso ligero)

Edgar Chairez vs Felipe Bunes por decisión dividida (peso mosca)

Imanol Rodríguez a Kevin Borjas por KO en el segundo asalto (peso mosca)

Santiago Luna vs Ángel Pacheco por decisión unánime (peso gallo)

Resultados cartelera preliminar del UFC México 2026

Ryan Gandra a José Daniel Medina por KO en el primer asalto (peso medio)

Ailin Pérez a Macy Chiasson por decisión unánime (Peso gallo)

Cristian Quiñónez a Kris Moutinho por decisión unánime (peso gallo)

Javier Reyes a Douglas Silva de Andrade por KO en el primer asalto (peso pluma)

Regina Tarin a Ernesta Kareckaite por decisión unánime (peso mosca)

Francis Marshall a Erik Silva por sumisión en el primer asalto (peso pluma)

Damián Pinas a Wes Schultz por KO en el primer asalto (peso medio)