UFC México 2026 o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Moreno vs. Kavanagh como combate estelar

Brandon Moreno, 'The Assassin Baby', se enfrenta a Lone’er Kavanagh y lidera el gran cartel del UFC México 2026 en el que también están David Martínez, 'Chito' Vera...

Brandon Moreno regresa al octógono de la UFC para encabezar el gran evento (UFC México 2026) que se va a celebrar en la capital mexicana y que ha estado en el aire en los últimos días por todo lo acontecido en este país con motivo de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera 'El Mencho'.

'The Assassin Baby', el luchador más popular de México y el primer campeón de este país en la UFC, ha caído tras las últimas derrotas hasta la sexta posición del peso Mosca, pero sigue teniendo un gran cartel en su país y aún aspira a retomar su camino hacia el campeonato, un título que tuvo por dos veces más una de forma interina.

Moreno se enfrenta en el UFC México 2026 al emergente luchador británico Lone’er Kavanagh (9-1-0), quien aspira a entrar, con una victoria, en el ranking de la UFC.

El evento, que tendrá lugar en el Arena CDMX, cuenta con un gran número de mexicanos y de latinos y que vivirá una pelea coestelar en el peso Gallo entre el peleador local David Martínez con el ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera, quien no hace mucho peleara por el título en este peso ante Sean O'Malley.

Habrá otro combate, en este caso en la cartelera preliminar de dos luchadoras rankeadas en la UFC. Será el que enfrente a la argentina Ailin Pérez ante la estadounidense Macy Chiasson, 7ª y 9ª del peso Gallo femenino, respectivamente.

Cartelera principal del UFC México 2026

Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh (peso mosca)

Marlon Vera vs David Martínez (peso gallo)

Daniel Zellhuber vs King Green (peso ligero)

Edgar Chairez vs Felipe Bunes (peso mosca)

Imanol Rodríguez vs Kevin Borjas (peso mosca)

Santiago Luna vs Ángel Pacheco (peso gallo)

Cartelera preliminar del UFC México 2026

Ryan Gandra vs José Daniel Medina (peso medio)

Ailin Pérez vs Macy Chiasson (Peso gallo)

Cristian Quiñónez vs Kris Moutinho (peso gallo)

Douglas Silva de Andrade vs Javier Reyes (peso pluma)

Sofía Montenegro vs Ernesta Kareckaite (peso mosca)

Erik Silva vs Francis Marshall (peso pluma)

Damián Pinas vs Wes Schultz (peso medio)

A qué hora es el combate entre Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh

La velada tiene lugar este sábado 28 de febrero de 2026 desde el Arena de CDMX (México), recinto con capacidad para albergar unos 22.300 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC México 2026 se disputa a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh, dará inicio a partir de las 02:00 horas de la madrugada (horario peninsular español) del domingo.

Dónde ver por TV la pelea de Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max. El evento empieza a las 23:00 de la madrugada y podrá verse en España a partir de las 02:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el Arena de Ciudad de México.