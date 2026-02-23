Con el Van-Taira, Makhachev... las piezas en la UFC empiezan a encajarse a la espera de Ilia Topuria

Con el Van-Taira, Makhachev... las piezas en la UFC empiezan a encajarse a la espera de Topuria

Unas palabras de Donald Trump en las que señalaba que en el evento que se va a celebrar en junio en la Casa Blanca todas las peleas iban a ser por el título de campeón puso en un aprieto a la compañía que lidera Dana White.

La UFC sólo tiene doce divisiones, ocho masculinas y cuatro femeninas, y el evento, presumiblemente, va a acoger nueve peleas según se ha desprendido de lo que se ha ido filtrando del mismo.

La cuestión es que si bien el UFC 326 que se va a celebrar la próxima semana no va a estar liderada por una pelea por el título -acogerá la lucha por el cinturón BMF entre Max Holloway y Charles Oliveira-, aún quedaban por cerrar el evento de abril, aparte de que en junio y julio tampoco podrás meter a luchadores que hayan peleado a mediados de junio.

Dana White desveló hace dos semanas que el evento de la Casa Blanca ya estaba cerrado y que se irían haciendo oficial las peleas poco a poco. El anuncio que ha venido a continuación lo que viene a confirmar es que el deseo de Donald Trump no será tal y que habrá combates en el UFC Casa Blanca que no tendrán un cinturón en juego.

Joshua Van defiende título ante Tatsuro Taira

A la conclusión del UFC Houston celebrado este pasado sábado y en el que Sean Strickland derrotó a Anthony Hernández, la UFC anunció que Joshua Van haría, ante el japonés Tatsuro Taira, su primera defensa del peso Pluma en el UFC 327 que se va a celebrar el próximo 11 de abril en el Kayesa Center de Miami. Será el primer combate de Van tras dar la sorpresa ante Alexandre Pantoja en diciembre.

Aunque en principio se apunta a que será el combate estelar, la cuestión es que podría no serlo, por lo que habría otra pelea de mayor peso por el título en ese evento numerado. Se habla de que podría defender su título Khamzat Chimaev o que sería el combate por el cinturón del peso Semipesado, ya sea con Alex Pereira o sin éste si, como todo hace indicar, sube al peso Pesado. Si se confirma esto último, son ya dos cinturones menos para la Casa Blanca.

Islam Makhachev, más cerca de julio que de junio

A eso se añaden las palabras del entrenador principal de Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, en las que ratificaba lo dicho por el propio número uno del ránking de la UFC, de que iba a parar por el Ramadán -del 17 de febrero y el 19 de marzo- y que luego pelearía en junio o julio. "Islam regresará alrededor de junio, julio quizás... Peleará después del Ramadán. Estamos trabajando en su próxima pelea", indica Khabib en un reportaje de Anatomy of a Fighter, lo que hace indicar que apunta más a julio que el evento de Washington.

Ilia Topuria, aunque sigue sin soltar prenda, se da por hecho que encabezará en la Casa Blanca y que allí podría estar Alex Pereira si sube al peso Pesado... Aunque el puzle parecía difícil de cuadrar por la presencia imponente de ese gran evento del 14 de junio, las piezas están encontrando su acomodo. Y hay mucha expectación por lo que queda por anunciarse.