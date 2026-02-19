Islam Makhachev decide parar, descarta a Topuria y le da un palo

El luchador de Daguestán desvela lo sabido, que será otro el rival de Topuria en la Casa Blanca, aunque aprovecha para dejarle un recado

Con el evento de la Casa Blanca cerrado desde hace una semana, según señaló el máximo dirigente de la compañía, Dana White, no se conocen los enfrentamientos, pero sí se apuntan varios detalles.

Uno de ellos es que, salvo sorpresa, el evento lo encabezará la pelea de Ilia Topuria, que reaparecerá así un año después. Está en el aire la reaparición de Conor McGregor, que dejó un mensaje en el que anunciaba un acuerdo para volver a pelear, sin dar más datos y borrando el mensaje a continuación.

También cabría la posibilidad de que entrara Islam Makhachev, aunque sus palabras apuntan a lo contrario. No sólo no sabe decir si estará, sino que advierte de su deseo de estar cuando los contendientes ya conocen si pelearán en Washington o no.

Lo que es seguro es que no será el gran combate esperado ante Ilia Topuria. Era la pelea deseada por la UFC, pero todo pasaba porque el daguestaní lograra el cinturón del peso Wélter -ante Della Maddalena- y porque Topuria defendiera con éxito su cinturón del peso Ligero. El hecho de que el español no peleara a principios de año por la razón que todos conocen ha relegado esta pelea.

MAkhachev alimento su duelo ante Topuria

En los últimos días corrió la noticia de que, pese a ello, se podía forzar el Makhachev-Topuria, sobre todo después de que el ruso dijera que estaba "dispuesto", pero ha sido el propio Makhachev el que ha confirmado que su próxima pelea no será con El Matador y que éste ya tiene rival para ese día: Justin Gaethje.

"Creo que definitivamente no será en la Casa Blanca porque ya tiene oponentes alineados y la UFC no está interesado en nuestra pelea en este momento", afirma el de Daguestán en declaraciones a Ushatayka.

Makhachev no oculta que quiere pelear en la Casa Blanca y así lo dice, pero el hecho de decir que están negociando la fecha hace indicar que será en el evento previo o el posterior, en julio. "Aún estamos negociando una fecha aproximada para mi pelea. Aunque no sea en la Casa Blanca, será por esa fecha. Tampoco descarto la opción de la Casa Blanca. A día de hoy, ese es el escenario más probable", añadía.

Islam Makhachev no volverá hasta finales de marzo

Así mismo, confirmó que no iba a entrenar en las próximas semanas. Makhachev, muy devoto, suele parar durante el Ramadán y esta vez no será diferente. No entrenará hasta más allá del 19 de marzo, lo que indica que su fecha apunta más a julio que a mayo.

Su rival, pese a sus palabras elogiosas sobre Michael Morales, todo apunta a que será Ian Machado Garry. De hecho, aprovecha las palabras de elogio a Morales para darle un palo a Topuria. "Creo que Morales es mucho más peligroso pegando. Duerme a la gente con casi cada golpe que conecta. No veo a Topuria tan peligroso en 170 libras como en 155 porque el tamaño, el peso y la altura son diferentes", afirma el de Daguestán.